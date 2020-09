Οι εφευρέσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζουν ετήσια αύξηση 14% κατά την τελευταία δεκαετία, όπως προκύπτει από την κοινή μελέτη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (International Energy Agency), με τίτλο "Innovation in batteries and electricity storage - a global analysis based on patent data", ("Καινοτομία στις μπαταρίες και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας - μια παγκόσμια ανάλυση που βασίζεται σε δεδομένα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας").

Η μελέτη δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και καταδεικνύει την ταχεία αύξηση της καινοτομίας των μπαταριών, που διαδραματίζει πολύ βασικό ρόλο στη μετάβασή μας στην καθαρή ενέργεια.

Σε ανακοίνωση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αναφέρεται ότι "στη μελέτη διαπιστώνεται, πως οι εφευρέσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζουν ετήσια αύξηση 14% κατά την τελευταία δεκαετία, ενώ η ποσότητα των μπαταριών, καθώς και άλλων αποθεμάτων ενέργειας πρέπει να πενταπλασιαστεί έως το 2040, με απώτερο στόχο την προστασία του κλίματος και της βιώσιμης ενέργειας.

Στις περισσότερες νέες εφευρέσεις μάλιστα, σημειώνεται ταχεία πρόοδος στη χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου, ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα είναι πλέον τώρα οι κύριοι οδηγοί της καινοτομίας μπαταριών".

Η μελέτη σημειώνει, επίσης, πως οι ασιατικές χώρες έχουν ισχυρό προβάδισμα στην παγκόσμια κούρσα τεχνολογίας μπαταριών.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΒΙ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ