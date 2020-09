Ο ιδρυτής της Nikola, Trevor Milton, αποχωρεί από τη θέση του εκτελεστικού προέδρου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 09.52

Η Nikola ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο ιδρυτής της, Trevor Milton, αποχωρεί οικειοθελώς από τη θέση του εκτελεστικού προέδρου.

Η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων ανέφερε ότι το διοικητικό συμβούλιο απεδέχθη την παραίτηση του Milton τόσο από τη θέση του προέδρου, όσο και από μέλος του Δ.Σ. Ο Stephen Girsky, πρώην αντιπρόεδρος της General Motors και μέλος του συμβουλίου, διορίστηκε νέος πρόεδρος του Δ.Σ. - με τον διορισμό να ενεργοποιείται άμεσα.

"Η Nikola είναι πραγματικά στο αίμα μου και θα είναι πάντα - και η έμφαση πρέπει να είναι στην Εταιρεία και στην αποστολή της να αλλάξει τον κόσμο - και όχι σε εμένα", αναφέρει ο Milton σε δήλωσή του. "Έτσι, έλαβα τη δύσκολη απόφαση να προσεγγίσω το Συμβούλιο και να δηλώσω εθελοντικά ότι αποχωρώ από τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου. Η ίδρυση της Nikola και η ανάδυσή της σε μία εταιρεία η οποία θα αλλάξει δομικά τις μεταφορές και θα βοηθήσει στην προστασία του κλίματος παγκοσμίως ήταν μια απίστευτη τιμή για εμένα".

I will be cheering from the sidelines with you. Your greatest fan. pic.twitter.com/IaYfZedYhK