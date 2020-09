Moody's: Υποβαθμίζει τουρκικές τράπεζες, προειδοποιεί για capital controls - νέο χαμηλό η λίρα

Σε ένα μπαράζ υποβαθμίσεων τουρκικών τραπεζών προχώρησε η Moody's μετά την πρόσφατη υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Τουρκίας, με τον οίκο να ανακοινώνει ταυτόχρονα και την υποβάθμιση της πόλης της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης.

Με φόντο τις τελευταίες υποβαθμίσεις της Moody's η τουρκική λίρα χάνει και το "οχυρό" του 7,5 έναντι του δολαρίου, κατρακυλώντας σε νέο ιστορικό χαμηλό σήμερα στο 7,5049.

Ειδικότερα, η Moody's ανακοίνωσε ότι υποβάθμισε συνολικά 13 τουρκικές τράπεζες. Οι υποβαθμίσεις αφορούν την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση στις καταθέσεις σε ξένο νόμισμα, την μακροπρόθεσμη διαβάθμιση στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (CRR) και την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (CRA) καθώς και την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σε μη εξασφαλισμένο χρέος προτεραιότητας.

Τα ιδρύματα που επηρεάζονται είναι τα εξής: Akbank T.A.S. Alternatifbank A.S. Denizbank A.S. Export Credit Bank of Turkey A.S. HSBC Bank A.S. (Turkey) QNB Finansbank A.S. T.C. Ziraat Bankasi A.S. Turk Ekonomi Bankasi A.S. Turkiye Garanti Bankasi A.S. Turkiye Halk Bankasi A.S. Turkiye Is Bankasi A.S. Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. και Yapi ve Kredi Bankasi A.S.

Οι υποβαθμίσεις ακολουθούν την πρόσφατη υποβάθμιση της Τουρκίας στο B2 με αρνητικό outlook από B1 προηγουμένως, αναφέρει ο οίκος στην ανάλυση του.

Ο οίκος προειδοποιεί ότι τα outlooks στις τουρκικές τράπεζες παραμένουν αρνητικά - όπως και της χώρας - αντανακλώντας τους καθοδικούς κινδύνους που συνδέονται με την κρίση στο ισοζύγιο των πληρωμών, "κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κεφαλαιακούς ελέγχους (capital controls) και περιορισμούς στις εκροές ξένου συναλλάγματος".

Ανακοίνωσε επίσης την υποβάθμιση καλυμμένων ομολόγων που έχουν εκδώσει οι Akbank T.A.S. Sekerbank T.A.S. Turkiye Garanti Bankasi A.S. Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. και Yapi ve Kredi Bankasi A.S.

Παράλληλα, ο οίκος ανακοίνωσε ότι υποβάθμισε σε B2 από B1 την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση των μητροπολιτικών δήμων Κωνσταντινούπολης και Σμύρνης. Αυτό ακολουθεί την αποδυνάμωση του πιστωτικού προφίλ της τουρκικής κυβέρνησης, αναφέρει στην ανάλυση του.