Αποκάλυψη: Πώς η τουρκική MIT στρατολογεί πράκτορες στην Ευρώπη

Η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών MIT (Milli İstihbarat Teşkilatı) έχει στρατολογήσει κατασκόπους από κοινότητες της διασποράς στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) για να προσεγγίσει υποψηφίους, αποκαλύπτει το Nordic Monitor και ο δημοσιογράφος Abdullah Bozkurt.

Σύμφωνα με μια καλά ενημερωμένη πηγή, η MIT "φύτεψε" πράκτορες σε αρκετές βασικές κυβερνητικές υπηρεσίες που ασχολούνται με Τούρκους και μη τουρκικές μουσουλμανικές κοινότητες στο εξωτερικό, για τη διαχείριση του προγράμματος ελέγχου και προσλήψεων, όπως αναφέρει το Nordic Monitor.

Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν για τις κρυφές επιχειρήσεις πληροφοριών είναι η τουρκική Υπηρεσία Ανάπτυξης και Συνεργασίας (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ή TİKA), η Προεδρία των Τούρκων στο Εξωτερικό και των Σχετικών Κοινοτήτων (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ή YTB), το Ινστιτούτο Yunus Emre και το Ίδρύμα Maarif.

Η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας, είπε στον Abdullah Bozkurt ότι προσωπικά παρακολούθησε το πώς η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ανέπτυξε πράκτορες στην Ευρώπη, ορίζοντας την Αυστρία και τη Γαλλία ως τις δύο χώρες όπου γνώριζε από πρώτο χέρι τα προγράμματα κατασκοπείας.

Η επιλογή και οι προσλήψεις

"Πρώτον, αυτοί που επιλέχθηκαν ως υποψήφιοι για μελλοντικοί πράκτορες προσλήφθηκαν προσωρινά βάσει σύμβασης από κυβερνητικές υπηρεσίες όπως η YTB, η TİKA και άλλες. Μόλις αποφασίστηκε ότι θα ήταν πολύτιμοι για την υπηρεσία κατασκοπείας, μεταφέρθηκαν στη MIT και τοποθετήθηκαν μόνιμα στη μισθοδοσία", είπε η ανώνυμη πηγή.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, οι κανονισμοί σχεδιάστηκαν για να παρακάμψουν την τυπική διαδικασία πρόσληψης για απασχόληση σε κυβερνητικές θέσεις εργασίας για τέτοιους υποψηφίους. "Είδαμε μερικούς ανθρώπους να προσλαμβάνονται προσωρινά βάσει συμβάσεων από το YTB και το TİKA, αλλά αργότερα στάλθηκαν στη ΜΙΤ", σημείωσε η πηγή.

Ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε ολόκληρη τη διαδικασία, παρουσιάζει την εικόνα μιας πολιτικής περιστρεφόμενης πόρτας που υιοθετήθηκε από τουρκικές κυβερνητικές υπηρεσίες των οποίων η εντολή είναι να βοηθήσει τους Τούρκους στο εξωτερικό και να προωθήσει την Τουρκία μέσω εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων.

Το "μακρύ χέρι" της κυβέρνησης Ερντογάν σε ξένα εδάφη

Ωστόσο, οι υπηρεσίες προφανώς διεξάγουν παράνομες επιχειρήσεις για να επεκτείνουν το "μακρύ χέρι" της κυβέρνησης του Ερντογάν σε ξένα εδάφη, ειδικά στην Ευρώπη, όπου περίπου 5 εκατομμύρια Τούρκοι ζουν ως απόδημοι.

Μία από τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη από τον οργανισμό πληροφοριών για τον εντοπισμό πιθανών προσλήψεων είναι η Ένωση για την Υποστήριξη Διεθνών Σπουδαστών και Φοιτητικών Δραστηριοτήτων (Uluslararası Öğrenci ve Öğrenci Aktivitelerini Destekleme Derneği ή Wonder) στην Αυστρία, σύμφωνα με την πηγή.

Το Wonder είναι μια αυστριακή θυγατρική του Ιδρύματος Turkeynder της Τουρκίας, ένα ισχυρό δίκτυο αποφοίτων από θρησκευτικά σχολεία όπου ο Πρόεδρος Ερντογάν, ο γιος του Μπιλάλ και η κόρη του Σουμέγιε, φοίτησαν κατά τη διάρκεια των σχολικών τουε χρόνων. Άλλα μέλη υπήρξαν κορυφαίοι υποψήφιοι για κυβερνητικές θέσεις στην Τουρκία, όπου η διάχυτη ευνοιοκρατία προτιμά τους αποφοίτους των θρησκευτικών γυμνασίων. Ομοίως, η Wonder έχει στείλει πολλά μέλη στην Τουρκία για να αναλάβει κυβερνητικές θέσεις όλα τα χρόνια που η κυβέρνηση Ερντογάν ήταν στην εξουσία. Ο Ερντογάν επισκέφθηκε το Wonder και μίλησε εκεί όταν επισκέφθηκε την Αυστρία τον Μάρτιο του 2013, γράφει το δημοσίευμα.

Το Nordic Monitor αναφέρει ότι o Hakan Fidan, επί του παρόντος επικεφαλής της MIT, έφερε μερικούς ισλαμιστές στο TIKA από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ευρώπης, όταν διεύθυνε την οργάνωση μέχρι το 2010, πριν ο Ερντογάν τον διορίσει επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών. Πολλές θέσεις στη MIT ήταν στελεχωμένες με άτομα με ισλαμικό και εθνικιστικό υπόβαθρο ως αποτέλεσμα αυτού του μυστικού προγράμματος.

Για παράδειγμα, η Fatih Yavuz Yiğit είναι μία από αυτές τις προσλήψεις από την ομάδα Wonder της Αυστρίας, σύμφωνα με την πηγή. Αρχικά πήρε δουλειά στο πρακτορείο διασποράς YTB και αργότερα μεταφέρθηκε στην υπηρεσία πληροφοριών.

Αρκετοί από τους αναπληρωτές προέδρους της YTB είναι στην πραγματικότητα πράκτορες της MIT που έχουν την ευθύνη να επιβλέπουν ολόκληρο το σχέδιο. Κάποιοι επικεφαλής του τμήματος καθώς και μερικοί που αναφέρονται ως εμπειρογνώμονες συμμετείχαν σε καθημερινές επιχειρήσεις, εκτελώντας επιχειρήσεις για τη MIT προσπιούμενοι ότι εργάζονται για το YTB.

Ο Gürsel Dönmez, 56χρονος μετανάστης από τη Βουλγαρία, είχε περάσει 22 χρόνια στην Αυστρία και ηγήθηκε του αυστριακού υποκαταστήματος της Ένωσης Διεθνών Δημοκρατών (UID, πρώην UETD), μιας οργάνωσης που λειτουργεί ως λόμπι της κυβέρνησης του Ερντογάν.

Ορίστηκε ένας από τους πρώτους αναπληρωτές προέδρους του YTB όταν ιδρύθηκε το πρακτορείο το 2009. Μέχρι το 2015 διατηρούσε στενούς δεσμούς με τη MIT και συντόνιζε τις επιχειρήσεις παράλληλα με τις υπηρεσίες κατασκοπείας. Έγραψε ακόμη και ένα βιβλίο για τη μεθοδολογία πληροφοριών και εργάζεται επί του παρόντος στο γραφείο του προέδρου. Το όνομά του φημολογείται στους κύκλους της Άγκυρας ως ένας από τους πιθανούς διαδόχους του Fidan στη MIT.

Το YTB πραγματοποιεί συναντήσεις στρατηγικής κάθε εβδομάδα με τη συμμετοχή των υπηρεσιών πληροφοριών, προκειμένου να αναπτύξουν πολιτικές σχετικά με τον τρόπο επέκτασης του επιχειρησιακού τους βραχίονα χρησιμοποιώντας τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το YTB. "Υπάρχει μεγάλη αντίθεση μεταξύ των δηλωθέντων στόχων των έργων που χρηματοδοτούνται από το YTB στην Ευρώπη και του τι πραγματικά σκοπεύουν να επιτύχουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής", υπογράμμισε η πηγή.

"Προσλαμβάνουν άτομα που γνωρίζουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την ξένη επικράτεια"

"Προσπαθούν να αναπτύξουν ομάδες πληρεξούσιων με διάφορα σχήματα και ονόματα για να τις χρησιμοποιήσουν για πολιτικούς στόχους. Προσλαμβάνουν άτομα που γνωρίζουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την ξένη επικράτεια", πρόσθεσε.

Το ΥΤΡ εκτελεί πολλά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών υποτροφιών για να προσεγγίσει ξένους φοιτητές. Φέτος 2.500 φοιτητές που έλαβαν κονδύλια της τουρκικής κυβέρνησης αποφοίτησαν από τουρκικά πανεπιστήμια. Σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2020, ο Πρόεδρος του YTB, Abdullah Eren, του οποίου οι οικογενειακές ρίζες είναι στην τουρκική διασπορά στην Ελλάδα, ζήτησε ανοιχτά από τους μαθητές να στηρίξουν την Τουρκία στην παγκόσμια εκστρατεία της. Το YTB οργανώνει ειδικά προγράμματα για νέους στην Ευρώπη, προσελκύοντας εκατοντάδες νέους από χώρες της Δυτικής Ευρώπης καθώς και από τον Καναδά κάθε χρόνο σε προγράμματα κατάρτισης και καθοδήγησης.

Το YTB απασχολεί 312 υπαλλήλους με 146 σε μόνιμες θέσεις και 26 με σύμβαση. Προεδρικό διάταγμα αρ. 4, που εκδόθηκε το 2018, περιγράφει την εντολή του YTB ως πολύ ευρεία όσον αφορά το πεδίο των δραστηριοτήτων του. Αναφέρει ότι το ΥΤΒ υποχρεούται να κάνει "οποιαδήποτε αποστολή του προέδρου". Ο προϋπολογισμός του YTB για το 2019 ήταν 321 εκατομμύρια, αύξηση 12,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, ξόδεψε και χρειάστηκε επιπλέον 43,6 εκατομμύρια τουρκικές λιρες για να καλύψει το αυξημένο κόστος. Η κατανομή του προϋπολογισμού για το 2020 ανέρχεται σε 385 εκατομμύρια και το 2021 προβλέπεται στα 462 εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός δεν αντικατοπτρίζει τα μυστικά διακριτικά κονδύλια που χρησιμοποιεί το YTB υπό την καθοδήγηση του Προέδρου Ερντογάν.

Ο Mehmet Kılıç είναι ένας άλλος πράκτορας που μεταφέρθηκε στη MIT χρησιμοποιώντας την ίδια πολιτική "περιστρεφόμενης πόρτας" που δραστηριοποιείται στο TIKA. Ήταν μέλος της ομάδας του Φιντάν στο γραφείο πληροφοριών και έπαιξε βασικό ρόλο στην απομάκρυνση από κυβερνητικές θέσεις σχεδόν 150.000 αντιληπτών ή πραγματικών επικριτών και αντιπάλων της κυβέρνησης Ερντογάν. Το καλοκαίρι του 2014 στάλθηκε στην Ουκρανία ως τουρκικό μέλος αντιπροσωπείας παρατηρητών από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), αλλά κρατήθηκε για ένα μήνα από φιλο-ρωσικούς αυτονομιστές στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Ο Mehmet Köse είναι ένα άλλο άτομο που αναφέρεται από τον καταγγέλλοντα, ο οποίος είπε ότι ήταν ενεργός πράκτορας της MIT. Διευθύνει προγράμματα προβολής για άτομα από το εξωτερικό και επινόησε κυβερνητικά προγράμματα υποτροφιών για ξένους φοιτητές.

Είχε υπηρετήσει ως αναπληρωτής πρόεδρος του YTB από την ίδρυσή του. Περιγράφεται ως ο άνθρωπος που πραγματικά έπαιρνε τις αποφάσεις για ολόκληρη τη λειτουργία του YTB όταν ήταν αναπληρωτής. Τελικά προήχθη σε πρόεδρο του YTB το 2016 και παρέμεινε στη δουλειά μέχρι το 2018. Ίδρυσε πολλές ΜΚΟ για να καλύψει τα ίχνη του στις μυστικές επιχειρήσεις. Το Ίδρυμα Μελετών Μετανάστευσης (Göç Araştırmaları Vakfı, ή GAV), που ιδρύθηκε το 2010, είναι ένα από τα ειδικά του έργα. Η GAV αναπτύσσει πολιτικές για την τουρκική διασπορά στην Ευρώπη και την Αμερική και διεξάγει έρευνα όχι μόνο για τους Τούρκους ομογενείς αλλά και για τις μη τουρκικές μουσουλμανικές κοινότητες και μειονότητες.

Πως γίνεται η χρηματοδότηση των ΜΚΟ

Σύμφωνα με την πηγή του Nordic Monitor, η χρηματοδότηση των ΜΚΟ στο εξωτερικό πραγματοποιείται σε δύο κύριους άξονες.

Το ένα είναι η χρήση των τουρκικών κρατικών τραπεζών, όπως η Vakıfbank και η Ziraat, για τη μεταφορά χρημάτων απευθείας στους λογαριασμούς των ΜΚΟ με το πρόσχημα της φιλανθρωπικής και κοινοτικής εργασίας. "Η ανοιχτή χρηματοδότηση για τέτοιες οντότητες στο εξωτερικό έχει πραγματικό αντίκτυπο στις κοινότητες της διασποράς όσον αφορά την προώθηση της κυβέρνησης του Ερντογάν. Είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η τουρκική κυβέρνηση βρίσκεται πίσω από τους αντιπροσώπους της", ανέφερε η πηγή. "Αυτό διαφημίζεται πολύ γρήγορα στους ομογενείς, και εκείνοι οι άνθρωποι και οι οντότητες που λαμβάνουν τη χρηματοδότηση αισθάνονται πιο θωρακισμένοι και αποκτούν άμεση αναγνώριση και σεβασμό στις δικές τους παράλληλες κοινωνίες", πρόσθεσε.

Μέρος της χρηματοδότησης για τις μυστικές επιχειρήσεις πραγματοποιείται μέσω μετρητών που μεταφέρονται σε διπλωματικούς σάκους και από την εθνική αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines, δήλωσε η πηγή.

Επιχειρήσεις-βιτρίνα ιδρύθηκαν για τη λειτουργία των τραπεζικών λογαριασμών στην Ευρώπη, και ορισμένοι από τους επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν έργα αποζημιώνονται στην Τουρκία με διάφορα μέσα, όπως ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών.

