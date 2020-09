Tουρκία: Εξέδωσε δύο NAVTEX για ναυτικές ασκήσεις της Ρωσίας στην Αν. Μεσόγειο

Δύο νέες παράτυπες NAVTEX έσπευσε να εκδώσει η Τουρκία για εκπαιδευτικές ναυτικές ασκήσεις της Ρωσίας με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο σε περιοχές που συμπίπτουν με εκείνες στις οποίες διεξάγουν έρευνες τα ερευνητικά σκάφη "Ορούτς Ρέις" και "Μπαρμπαρός", όπως μεταδίδει το philenews.com.

Σύμφωνα με τον σταθμό της Αττάλειας, η πρώτη άσκηση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 8-22 Σεπτεμβρίου δυτικά της Κύπρου και η δεύτερη μεταξύ 17-25 Σεπτεμβρίου στα ανατολικά.

Με τις δύο Navtex καλούνται οι ρωσικές ναυτικές δυνάμεις να επιδείξουν προσοχή καθώς στις συγκεκριμένες περιοχές διεξάγουν έρευνες τα "Ορούτς Ρέις" και "Μπαρμπαρός".

Οι δύο Navtex:

TURNHOS N/W : 1103/20

MEDITERRANEAN SEA

1. RUSSIAN FIRING EXERCISE, ON 17 AND 25 SEP 20 FROM 0600Z TO 1500Z WILL TAKE PLACE IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

35 40.00 N - 035 00.00 E

35 40.00 N - 035 20.00 E

34 40.00 N - 035 36.00 E

34 43.00 N - 034 40.00 E

2. CAUTION IS ADVISED FOR NOT INTERFERING WITH R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON SURVEY ACTIVITIES PROMULGATED WITH FA18-0999/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 251600Z SEP 20.

TURNHOS N/W : 1102/20

MEDITERRANEAN SEA

1. RUSSIAN FIRING EXERCISE, ON 08 AND 22 SEP 20 FROM 0600Z TO 1500Z WILL TAKE PLACE IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

35 37.00 N - 030 00.00 E

35 37.00 N - 030 31.00 E

35 16.00 N - 030 31.00 E

35 16.00 N - 030 00.00 E

2. CAUTION IS ADVISED FOR NOT INTERFERING WITH R/V ORUÇ REIS, ATAMAN AND CENGIZHAN SURVEY ACTIVITIES PROMULGATED WITH FA58-1093/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 221600Z SEP 20.

Παράλληλα η τουρκική πλευρά, συνεχίζοντας τις προκλήσεις, υποστηρίζει ότι η ελληνική Navtex για την περιοχή εκδόθηκε από σταθμό χωρίς δικαιοδοσία, αναφέροντας ταυτόχρονα ότι το Ορούτς Ρέις πραγματοποιεί σεισμικές έρευνες σε τουρκική υφαλοκρηπίδα και μόνο ο σταθμός της Αττάλειας έχει δικαιοδοσία για την έκδοση Navtex στην περιοχή.

TURNHOS N/W : 1100/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVEY IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC OF TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA90-513/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR FA58-1093/20 IS STILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.