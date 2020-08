Η Τουρκία αγνοεί τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση: Παράταση στις έρευνες του Ορούτς Ρέις μέχρι 12/9

Με πανηγυρικό τρόπο, η τουρκική κυβέρνηση δείχνει ότι αγνοεί άπαντες που καλούν σε αποκλιμάκωση της έντασης στην ανατολική Μεσόγειο.

Με νέα οδηγία προς ναυτιλωμένους, η ωκεανογραφική υπηρεσία της Αττάλειας, γνωστοποιεί ότι ο πλους του Ορούτς Ρέις, στην περιοχή που περικλείεται στις συντεταγμένες των προηγούμενων Navtex θα συνεχιστεί, μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, επαναλαμβάνει την οδηγία προς τα πλοία, να κρατούν απόσταση τουλάχιστον 6 ναυτικών μιλίων.

Πιθανώς, λίγο νωρίτερα, από την Κερασούντα, ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε την εντολή για την έκδοση της Navtex, καθώς δήλωσε ότι εύχεται να έχει θετικά αποτελέσματα από το Ορούτς Ρέις .

Αναλυτικά η Navtex:

TURNHOS N/W : 1093/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N - 027 59.93 E

34 29.50 N - 027 59.90 E

34 49.62 N - 028 00.15 E

35 42.53 N - 030 04.25 E

35 27.57 N - 030 13.35 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.