Λευκορωσία: "Δεν είμαι άγιος", δηλώνει ο Λουκασένκο - Προσφέρεται να παραδώσει την εξουσία έπειτα από δημοψήφισμα

Ο ηγέτης της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο δήλωσε σήμερα ότι προσφέρεται να παραδώσει την εξουσία έπειτα από δημοψήφισμα, σε μια προφανή προσπάθειά του να κατευνάσει τις μαζικές διαμαρτυρίες και απεργίες που θέτουν την μεγαλύτερη πρόκληση στην παραμονή του στην εξουσία εδώ και 26 χρόνια.

Ο ισχυρός άνδρας της χώρας έκανε την πρόταση αυτή, η οποία, όπως επέμεινε, δεν θα υλοποιηθεί όσο τελεί υπό πίεση από τους διαδηλωτές, μετά την δήλωση της αντιπολιτευόμενης πολιτικού που έχει φύγει στο εξωτερικό, της Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, ότι προτίθεται να ηγηθεί της χώρας.

Σε μια ένδειξη ότι γίνεται ολοένα και πιο ευάλωτος, ο Λουκασένκο αντιμετώπισε πλήθος συνθημάτων υπέρ της παραίτησής του κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τους εργαζόμενους σε ένα από τα μεγάλα κρατικά βιομηχανικά εργοστάσια που αποτελούσαν μέχρι τώρα το καύχημα του σοβιετικού στυλ οικονομικού μοντέλου του και σημαντική βάση υποστήριξής του.

Just look at him while workers are chanting: "Go Away! Go Away" pic.twitter.com/zEiXTjlITZ