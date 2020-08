Mπάιντεν: Να πληρώσει τίμημα ο Ερντογάν - Θα στηρίξουμε την αντιπολίτευση

Ο υποψήφιος των ΗΠΑ για την προεδρία Τζο Μπάιντεν δήλωσε στο πλαίσιο συνέντευξής του ότι ο Τούρκος Πρόεδρος πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα για την ευρύτερη στάση του.

"Μπορούμε να υποστηρίξουμε εκείνα τα στοιχεία της τουρκικής ηγεσίας που εξακολουθούν να υπάρχουν και να πάρουμε περισσότερα από παλιά. Να τα ενθαρρύνουμε να είναι σε θέση να αναλάβουν και να νικήσουν τον Ερντογάν, όχι με πραξικόπημα ... όχι με πραξικόπημα αλλά μέσω της εκλογικής διαδικασίας ", είπε χαρακτηριστικά.

Ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ στις εκλογές του 2020 δηλώνει επίσης ότι δε θα είχε υποκύψει ποτέ στον Ερντογάν όπως έκανε ο Τραμπ στο θέμα των Κούρδων.

Οι αντιδράσεις που έρχονται από την Άγκυρα είναι οργισμένες, με σύμβουλο του Τούρκο προέδρου να χαρακτηρίζει απαράδεκτες αυτές τις δηλώσεις.

US Presidential Candidate Joe Biden, "We can support those elements in the Turkish leadership that still exist and get more from then, embolden them to be able to take on and defeat Erdogan, not by a coup...not by a coup."



Which elements Mr. Biden? Sounds like Gulenists to me. pic.twitter.com/06Uc8anfig