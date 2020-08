Mπάιντεν: Να πληρώσει τίμημα ο Ερντογάν - Η αντίδραση της Άγκυρας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23.11

Η Τουρκία καταδίκασε σήμερα τα "παρεμβατικά" σχόλια που ο Δημοκρατικός υποψήφιος για τον προεδρικό θώκο Τζο Μπάιντεν έκανε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν και τάχθηκε υπέρ μιας νέας προσέγγισης των ΗΠΑ προς τον "αυταρχικό" πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στηρίζοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Τα σχόλια του Μπάιντεν στους δημοσιογράφους των New York Times επανήλθαν στην επικαιρότητα σε ένα βίντεο με το οποίο ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναδείχθηκε στο δημοφιλέστερο θέμα στο Twitter στην Τουρκία.

Ο Μπάιντεν εμφανίζεται στο βίντεο να λέει ότι "ανησυχεί πολύ" μεταξύ άλλων σχετικά με την προσέγγιση του Ερντογάν προς τους Κούρδους στην Τουρκία και τη στρατιωτική συνεργασία του με τη Ρωσία.

"Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση προς εκείνον τώρα, καθιστώντας σαφές ότι στηρίζουμε την ηγεσία της αντιπολίτευσης", λέει στο βίντεο ο Μπάιντεν, όπως και εξακριβώνεται από την απομαγνητοφώνηση που δημοσίευσαν τον Ιανουάριο οι Times.

"Πρέπει να πληρώσει το τίμημα", αναφέρει ο Μπάιντεν εκείνη την εποχή, συμπληρώνοντας πως η Ουάσιγκτον πρέπει να ενθαρρύνει τους ηγέτες της τουρκικής αντιπολίτευσης "ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν και να νικήσουν τον Ερντογάν. Όχι μέσω ενός πραξικοπήματος, όχι μέσω ενός πραξικοπήματος, αλλά μέσω της εκλογικής διαδικασίας".

US Presidential Candidate Joe Biden, "We can support those elements in the Turkish leadership that still exist and get more from then, embolden them to be able to take on and defeat Erdogan, not by a coup...not by a coup."



Which elements Mr. Biden? Sounds like Gulenists to me. pic.twitter.com/06Uc8anfig