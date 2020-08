Ερντογάν: Δεν θα δεχτούμε ποτέ να μας φυλακίσουν στις ακτές μας

Μπορεί το θέμα του υπουργικού συμβουλίου της Τουρκίας, που συνεδρίαζε επί 4 ώρες, υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να είχε ως βασικό θέμα την Υγεία και την Παιδεία, όμως αυτό δεν πτόησε τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος πρωτίστως, στις δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίασης, αναφέρθηκε στην ένταση στην ανατολική Μεσόγειο.

"Από την ελληνική πλευρά γίνεται για άλλη μια φορά εμφανής η πρόκληση, με τη συμφωνία που συνήφθη με την Αίγυπτο, η οποία δεν έχει καμία νομική βάση", είπε ο Ερντογάν, μιλώντας αορίστως για "απαντήσεις", που έδωσε η Τουρκία την περασμένη εβδομάδα στην ανατολική Μεσόγειο.

"Δεν θα συναινέσουμε σε καμία προσπάθεια να μας φυλακίσουν στις ακτές μας. Λέμε, ας μαζευτούμε όλες οι χώρες της Μεσογείου. Ας βρούμε μία φόρμουλα που να προστατεύει τα δικαιώματα όλων μας", είπε τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για διάλογο με τις υπόλοιπες χώρες, αλλά σε ισότιμη βάση.

Αναφερόμενος στο Ορούτς Ρέις, ο Ερντογάν είπε ότι βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Αττάλειας και άρχισε τις έρευνές του, στην προκαθορισμένη περιοχή, σήμερα στις 8 το πρωί. "Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε για την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας μας", είπε ο Ερντογάν.

