Βηρυτός: Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Με φρενήρεις ρυθμούς συνεχίζουν τις προσπάθειες τους τα σωστικά συνεργεία στη Βηρυτό για την ανεύρεση εγκλωβισμένων μετά την τεράστια έκρηξη στο λιμάνι της πόλης που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 135 ανθρώπων και τραυμάτισε πάνω από 5.000.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Χασάν Ντιάμπ κήρυξε τριήμερο πένθος από την Πέμπτη, με τις αρχικές έρευνες των αρχών να δείχνουν βαριά αμέλεια καθώς η έκρηξη οφείλονταν στην ανάφλεξη 2.750 τόνων νιτρικού αμμωνίου σε αποθήκη στο λιμάνι. Το νιτρικό αμμώνιο χρησιμοποιείται τόσο ως χημικό λίπασμα, όσο και ως εκρηκτική ύλη.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει ένα μεγάλο μέρος γύρω από την περιοχή της έκρηξης και οι διασώστες ψάχνουν για επιζώντες στα συντρίμμια, ενώ έρευνες διεξάγονται και στη θάλασσα καθώς δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται.

Σχεδόν 300.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι από την έκρηξη, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τοπικών αρχών, καθώς το τεράστιο ωστικό κύμα κατέστρεψε εκατοντάδες συγκροτήματα κατοικιών και προκάλεσε άνευ προηγούμενου υλικές ζημιές ακόμα και πολλά χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο της έκρηξης.

Οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες. Η λιβανική κυβέρνηση έχει κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για δύο εβδομάδες, την πόλη της Βηρυτού, ενώ παρέδωσε τον έλεγχο της ασφάλειας της πρωτεύουσας στον στρατό.

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνουν οι τελευταίες δορυφορικές εικόνες της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίες Roscosmos και του CNN από την Planet Labs Inc. Τίποτα δεν έχει απομείνει από τα κτίρια κοντά στο επίκεντρο της έκρηξης, ενώ ένας τεράστιος κρατήρας χάσκει στο σημείο μηδέν.



Satellite images show a massive crater at the site of Tuesday's explosion in Beirut's port. The images show that nearly every building has either sustained significant damage or has been been destroyed by the blast. https://t.co/Airdyycd9c pic.twitter.com/LFCN1gRJ7L