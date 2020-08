Εκρήξεις στη Βηρυτό: Ξεπέρασαν τους 100 οι νεκροί - Πάνω από 4.000 οι τραυματίες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 09.14

Οι δύο γιγαντιαίες εκρήξεις χθες το απόγευμα στο λιμάνι της Βηρυτού, που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρες συνοικίες της πρωτεύουσας του Λιβάνου, στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από εκατό ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 4.000 και πλέον, ανακοίνωσε ο λιβανέζικος Ερυθρός Σταυρός.

"Ως εδώ, έχουν τραυματιστεί πάνω από 4.000 άνθρωποι και πάνω από 100 σκοτώθηκαν. Οι ομάδες μας συνεχίζουν τις έρευνές τους και της επιχειρήσεις διάσωσης στις ζώνες που περιβάλλουν το λιμάνι της πρωτεύουσας της χώρας", διευκρίνισε η οργάνωση περίθαλψης και βοήθειας.

Ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού Τζορτζ Κατάνεχ δήλωσε τηλεφωνικά σε λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από συντρίμμια και ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς.

Ο Κατάνεχ πρόσθεσε μιλώντας στο LBCI ότι η οργάνωση συντονίζεται με το υπουργείο Υγείας για να αποφασιστεί σε ποια νεκροτομεία θα πρέπει να μεταφέρονται οι άνθρωποι που ανασύρονται νεκροί και πού θα διακομίζονται οι τραυματίες, διότι τα νοσοκομεία δυσκολεύονται πολύ να αντεπεξέλθουν μπροστά στην πλημμύρα τραυματιών, πολλοί από τους οποίους είναι σε σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Άμυνας της χώρας κήρυξε τη Βηρυτό κατεστραμμένη πόλη, μετά την έκρηξη και συνέστησε στο υπουργικό συμβούλιο, που θα συνεδριάσει σήμερα Τετάρτη, να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο πρόεδρος Μισέλ Αούν, με ανάρτησή του στο Twitter, επισήμανε ότι είναι αναγκαίο να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για διάστημα δύο εβδομάδων.

Η πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού ισοδυναμούσε με σεισμό μεγέθους 4,5 βαθμών, σύμφωνα με Ιορδανούς σεισμολόγους.

"Η έκρηξη που έγινε στο λιμάνι της Βηρυτού ήταν ισοδύναμη με σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανέφερε το Σεισμολογικό Παρατηρητήριο της Ιορδανίας σε μια ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα. Στρατιωτικοί της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), που επέβαιναν σε πολεμικό δεμένο στο λιμάνι της Βηρυτού, τραυματίστηκαν στις εκρήξεις που συγκλόνισαν την λιβανέζικη πρωτεύουσα χθες Τρίτη, ανακοίνωσε η διοίκηση της αποστολής αυτής του ΟΗΕ. Οι ναυτικοί, ορισμένοι από τους οποίους τραυματίστηκαν "σοβαρά", διακομίστηκαν "στα κοντινότερα νοσοκομεία", ενημέρωσε η UNIFIL με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. Δεν διευκρίνισε τον αριθμό, ούτε την εθνικότητα των κυανόκρανων που τραυματίστηκαν, περιοριζόμενη να αναφέρει ότι ακόμη "αποτιμά" την κατάσταση. Ο επικεφαλής της αποστολής υποστράτηγος Στέφανο Ντελ Κολ τόνισε ότι η Δύναμη στέκει "στο πλευρό του λαού και της κυβέρνησης του Λιβάνου σε αυτή τη δύσκολη ώρα" και είναι "έτοιμη να βοηθήσει". Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ είναι παρούσα στον Λίβανο από το 1978.

Στους μεγαλύτερους σε ηλικία κατοίκους της πρωτεύουσας του Λιβάνου, η καταστροφή ανακάλεσε τις μνήμες του εμφυλίου πολέμου (1975-1990) και των επακόλουθών του, όταν η πόλη βίωνε σφοδρούς βομβαρδισμούς, εκρήξεις αυτοκινήτων παγιδευμένων με εκρηκτικά, ισραηλινές επιδρομές.

Πολλές αποθήκες του λιμανιού έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ το έδαφος είναι σπαρμένο με σπασμένα τζάμια. Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε ότι συνεχίζονται ακόμη οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη μεταφορά των θυμάτων. Περίπου 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου βρίσκονταν στην αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού που εξερράγη χθες, είπε ο πρωθυπουργός της χώρας Χασάν Ντιάμπ.

"Είναι απαράδεκτο το ότι φορτίο νιτρικού αμμωνίου, ποσότητα που εκτιμάται πως ανερχόταν σε 2.750 τόνους, βρισκόταν επί έξι χρόνια παρατημένο σε αποθήκη χωρίς μέτρα προφύλαξης", στηλίτευσε ο Ντιάμπ ενώπιον του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας της χώρας, που συγκλήθηκε εκτάκτως χθες βράδυ. Το νιτρικό αμμώνιο είναι χημικό λίπασμα, που όμως χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή βομβών.

"Δεν θα αναπαυθούμε προτού βρούμε τον υπεύθυνο για αυτό που έγινε ώστε να λογοδοτήσει" για την πολύνεκρη καταστροφή, δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου.

Το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει εκτάκτως αργότερα σήμερα.

Δεν έχει ανακοινωθεί, επίσημα τουλάχιστον, τι ακριβώς προκάλεσε τις εκρήξεις. Πηγή προσκείμενη στις λιβανέζικες υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσε πως πιθανόν οφείλονταν σε ηλεκτροσυγκόλληση που γινόταν για να κλείσει τρύπα στην αποθήκη όπου ήταν αποθηκευμένο το νιτρικό αμμώνιο.

Το Ανώτερο Συμβούλιο Άμυνας "συνιστά" στην κυβέρνηση να κηρύξει "κατάσταση έκτακτης ανάγκης" για δύο εβδομάδες στην πόλη της Βηρυτού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα ανατεθεί σε επιτροπή ανώτατων αξιωματικών του στρατού να χειριστεί όλα τα ζητήματα "ασφαλείας" στη λιβανέζικη πρωτεύουσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μετά το πέρας της συνεδρίασης του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας. Το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει εκτάκτως αργότερα σήμερα, Τετάρτη.

Η καταστροφή στη Βηρυτό σημειώθηκε τρεις ημέρες προτού δικαστήριο που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ εκδώσει την ετυμηγορία του στη δίκη τεσσάρων υπόπτων, που συνδέονται με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, για τη βομβιστική επίθεση στην οποία σκοτώθηκε ο τότε πρωθυπουργός Ράφικ αλ Χαρίρι και άλλοι 21 άνθρωποι το 2005. Η επίθεση εκείνη είχε γίνει σε περιοχή που απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Βηρυτού.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ — το οποίο έχει εμπλακεί επανειλημμένα σε πόλεμο με τον Λίβανο — δεν έχει καμία σχέση με την καταστροφή και πρόσθεσαν ότι η χώρα τους είναι έτοιμη να προσφέρει ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια.

Τη βοήθειά τους προσέφεραν επίσης το Ιράν — που διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη Χεζμπολάχ — και η Σαουδική Αραβία, δύο χώρες που ανταγωνίζονται για επιρροή στον Λίβανο και στην περιοχή, καθώς και αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Ο Χασάν Ντιάμπ απηύθυνε έκκληση στις "φίλες χώρες" να βοηθήσουν τον Λίβανο. "Απευθύνω κατεπείγουσα έκκληση σε όλες τις φίλες και αδελφές χώρες που αγαπούν τον Λίβανο να σταθούν στο πλευρό του και να μας βοηθήσουν να γιατρέψουμε τις βαθιές πληγές μας", είπε χαρακτηριστικά.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξέφρασε τη βούλησή του να βοηθήσει τον Λίβανο μετά τις πολύ ισχυρές εκρήξεις στη Βηρυτό οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 78 ανθρώπους και τραυμάτισαν σχεδόν 4.000, συμπεριλαμβανομένων μελών του βρετανικού διπλωματικού προσωπικού, που πάντως δεν θεωρείται ότι κινδυνεύει η ζωή τους. "Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τη Βηρυτό απόψε συγκλονίζουν", ανέφερε μέσω Twitter ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, διαβεβαιώνοντας ότι οι "όλες σκέψεις του και οι προσευχές του" αφορούν τα θύματα της καταστροφής. "Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να προσφέρει την υποστήριξή του με όλους τους πιθανούς τρόπους", και "στους βρετανούς υπηκόους που είναι μεταξύ των πληγέντων", πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λιβανέζο ομόλογό του, τον Μισέλ Αούν, στον οποίο εξέφρασε την αλληλεγγύη του, ανακοινώνοντας επίσης την αποστολή διασωστών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, μετά τις πολύ ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν τη Βηρυτό. "Εξέφρασε τη στήριξη του ιδίου και της Γαλλίας στον λιβανέζικο λαό", ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων. "Γάλλοι διασώστες και εξοπλισμός μεταφέρονται ήδη" στον Λίβανο, πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

"Συγκλονισμένη" από τις ειδήσεις και τις εικόνες που μεταδίδονται από τον Λίβανο δήλωσε η Καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, τονίζοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση θα προσφέρει τη στήριξή της στη χώρα. "Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι συγκλονισμένη από τις ειδήσεις και τις εικόνες. Η σκέψη μας βρίσκεται σε εκείνους οι οποίοι έχασαν τους δικούς τους. Ευχόμαστε στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Θα προσφέρουμε την στήριξή μας στον Λίβανο", έγραψε πριν από λίγο για λογαριασμό της Καγκελαρίου η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Ουλρίκε Ντέμερ στον λογαριασμό της στο Twitter. Μέλη του προσωπικού της πρεσβείας της Γερμανίας στον Λίβανο τραυματίστηκαν στις ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν χθες Τρίτη το λιμάνι της Βηρυτού, ανακοίνωσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι οι πολύνεκρες εκρήξεις οι οποίες συγκλόνισαν χθες Τρίτη την πρωτεύουσα του Λιβάνου "μοιάζουν με φρικτή επίθεση", χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου έκανε το σχόλιο αυτό κατά την έναρξη της καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί, στη θεωρία αφιερωμένης στην αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο περί έκρηξης "βόμβας κάποιου είδους", επικαλούμενος εκτιμήσεις "αξιωματούχων". "Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια στον Λίβανο", διαβεβαίωσε ο Τραμπ. "Θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε. Μοιάζει με φρικτή επίθεση".

Με ανάρτησή του στο Twitter, στα αγγλικά, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει τη συμπαράστασή του στο λαό του Λιβάνου, για την αποψινή τραγωδία στη Βηρυτό και σημειώνει ότι "η Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί".

"Εκ μέρους του ελληνικού λαού, θέλω να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στον λαό του Λιβάνου, ειδικά στις οικογένειες που υπέστησαν απώλειες, και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας" αναφέρει.

