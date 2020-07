Κίνηση κλιμάκωσης από την Τουρκία: Το Barbaros κινείται προς την κυπριακή ΑΟΖ

Κλιμακώνει την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο ξανά η Τουρκία, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης απέπλευσε από το λιμάνι των Όλμων (Tasucu), στη Σελεύκεια Ισαυρίας, της Μικράς Ασίας, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος "Barbaros".

Υπάρχουν αναφορές ότι μία τουρκική κορβέτα που βρισκόταν δίπλα του στο λιμάνι των Όλμων, το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Μετά την έκδοση NAVTEX από την Τουρκία για σεισμογραφικές έρευνες στα οικόπεδα 2, 3 και 13 της κυπριακής ΑΟΖ, το ερευνητικό πλοίο ξεκίνησε το ταξίδι προς την Κύπρο και το βράδυ της Τετάρτης βρισκόταν στα ανοιχτά του Ριζοκάρπασου.

TURNHOS N/W : 0999/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 28 JUL-18 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N - 034 21.35 E

35 04.98 N - 034 21.61 E

35 19.94 N - 034 48.76 E

34 41.27 N - 034 47.91 E

34 17.81 N - 034 30.25 E

34 06.57 N - 034 15.20 E

34 17.55 N - 034 15.36 E

34 15.83 N - 033 56.44 E

34 41.31 N - 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED

2.CANCEL THIS MESSAGE 182059Z SEP 20.

Παράλληλα αντί-NAVTEX εξέδωσε το ΚΣΕΔ, το οποίο καταδεικνύει την παρανομία της Τουρκίας εντός των θαλάσσιων υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Και όλα αυτά μόλις λίγες ώρες αφ' ότου η Τουρκία ανακοίνωσε ότι "παγώνει" τις όποιες κινήσεις υποθαλάσσιων ερευνών στα νοτιοδυτικά της Κύπρου, σε περιοχή που περιελάμβανε και μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η κίνηση της Τουρκίας να εκδώσει παράνομη NAVTEX για έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΖ είναι ενδεικτική των προθέσεών της, τη στιγμή μάλιστα που δηλώνει έτοιμη για διάλογο.