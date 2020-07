Η Moderna σχεδιάζει να τιμολογήσει τη διπλή δόση του εμβολίου της μεταξύ $50 - $60

Η Moderna Inc σχεδιάζει να τιμολογήσει το εμβόλιο της κατά του κορονοϊού μεταξύ 50 και 60 δολαρίων ανά διπλή δόση εμβολίου, με την τιμή αυτή να είναι τουλάχιστον κατά 11 δολάρια ακριβότερη από το εμβόλιο των Pfizer Inc και BioNTech, όπως ανέφερε χθες σε δημοσίευμά της, η εφημερίδα "The Financial Times,” επικαλούμενη ανώνυμες πηγές.

Η προτεινόμενη τιμή, διπλής δόσης του εμβολίου από τη Moderna προς τις κυβερνήσεις είναι αυξημένη συγκρινόμενη με την τιμή των 39 δολαρίων ανά διπλή δόση του εμβολίου της Pfizer Inc και της γερμανικής BioNTech, όπως προβλέπει η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιριών και της αμερικανικής κυβέρνησης.

Αναλυτές της αγοράς φαρμάκων δήλωσαν ότι η συμφωνία της Pfizer και της BioNTech, οικονομικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη 50 εκατομμυρίων ασθενών, η οποία συναρτάται με την τελική έγκριση του προϊόντος, είναι πιθανό να πιέσει και άλλους παραγωγούς εμβολίων κατά του κορονοϊού να καθορίσουν παρόμοια επίπεδα τιμών.

Διαβάστε ακόμη:

* Στην 3η φάση κλινικών δοκιμών προχωρά εμβόλιο της Moderna για τον κορονοϊό