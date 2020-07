Τουρκική πρεσβεία Ουάσιγκτον: Το Oruc Reis ξεκίνησε σεισμικές έρευνες

Για έναρξη των σεισμικών ερευνών από το τουρκικό σκάφος Oruc Reis στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, κάνει λόγο η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον με ανάρτησή της στο Twitter.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, η Τουρκία ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, στην υφαλοκρηπίδα της.

Turkish vessel #OruçReis started seismic researches within Turkey’s continental shelf in the Eastern Mediterranean. #Turkey exercises its sovereign rights and jurisdiction stemming from international law over its continental shelf. pic.twitter.com/JpTUTMmrkR