Πομπέο: Είμαστε απογοητευμένοι από την απόφαση της Τουρκίας για την Αγία Σοφία

"Όσον αφορά την Αγία Σοφία είμαστε απογοητευμένοι από την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω πάνω σε αυτό", δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Ουάσιγκτον σκοπεύει να επιβάλει κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Νωρίτερα σήμερα, συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ (Geoffrey Pyatt) πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν o Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας- ΗΠΑ, οι περιφερειακές εξελίξεις και το ζήτημα της Αγίας Σοφίας, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Είχαμε μια "σημαντική συζήτηση με τον υπουργό Νίκο Δένδια σχετικά με τους κοινούς στόχους μας για την περιφερειακή σταθερότητα, τα κοινά μας συμφέροντα στα Δυτικά Βαλκάνια και τον προγραμματισμό για τον επόμενο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας", επεσήμανε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρέσβης με ανάρτησή του στο twitter.

"Επίσης επαναλάβαμε τη βαθιά απογοήτευσή μας με την απόφαση της Τουρκίας για την Αγία Σοφία", πρόσθεσε.

Important discussion with Minister @nikosdendias on our shared objectives for regional stability, our shared interests in the western Balkans, and planning for the next US-Greece Strategic Dialogue. Also reiterated our deep disappointment with Turkey's decision on #HagiaSophia. pic.twitter.com/WUKWO0cvPE