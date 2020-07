Αραβικά ΜΜΕ: Γαλλικά ή Αιγυπτιακά Rafale διεξήγαγαν την επίθεση εναντίον των Τούρκων

Ενημερωμένες πηγές ανέφεραν στο The Arab Weekly ότι τα πολεμικά αεροπλάνα που επιτέθηκαν στην αεροπορική βάση αλ-Ουατίγια στη δυτική Λιβύη, ήταν αεροσκάφη Rafale, γεγονός που περιορίζει την ταυτότητα των επιτιθέμενων σε δύο κράτη: τη Γαλλία και την Αίγυπτο, τις δύο χώρες εντός του εύρους της βάσης που διαθέτουν αυτόν τον τύπο αεροσκαφών.

Οι πηγές θεώρησαν την επίθεση μια γρήγορη απάντηση στην επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ στην Τρίπολη, η οποία αντικατοπτρίζει την έκταση της τουρκικής επιμονής στη δυτική Λιβύη.

🇱🇾 #LIBYA –💥 Here's the footage of French backed #LNA Air force strikes against #Turkish claimed Al-Watiya Air base.



At least 7 Turkish army personnel were killed during 9 airstrikes. #AlWatiya #MiddleEast #MENA #Turkey #OSINT #Military pic.twitter.com/RyNOLMm4ip