Πρώτη σύλληψη στο Χονγκ Κονγκ με βάση τον νέο κινεζικό νόμο για την "εθνική ασφάλεια"

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι προχώρησε στην πρώτη σύλληψη παραβάτη του νέου νόμου για την "εθνική ασφάλεια" που πέρασε η Κίνα και αφορά και το έδαφος της ημιαυτόνομης πόλης - κράτους.

Ο αμφιλεγόμενος "Νόμος για την Εθνική Ασφάλεια", αφού πέρασε από όλες τις διαδικασίες στο κινεζικό Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο (κοινοβούλιο), υπεγράφη χθες Τρίτη από τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και τέθηκε σε εφαρμογή λίγες ώρες αργότερα.

#BREAKING: A man was arrested for holding a #HKIndependence flag in #CausewayBay, Hong Kong, violating the #NationalSecurityLaw. This is the first arrest made since the law has come into force. pic.twitter.com/C0ezm3SGDm