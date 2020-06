ΗΠΑ: "Χαλάρωση" του ρυθμιστικού πλαισίου για τις επενδύσεις τραπεζών σε venture capital funds

Οι μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι των ΗΠΑ θα μπορούν σύντομα να ενισχύοσουν τις επενδύσεις τους σε venture capital funds και να κάνουν χρήση δισ. δολαρίων τα οποία έβαζαν αναγκαστικά στην "άκρη" ως μαξιλάρια για τις συναλλαγές παραγώγων, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη συνεχίζουν να χαλαρώνουν το σκληρό ρυθμιστικό πλαίσιο που είχαν επιβάλει μετά την χρηματοοικονομική κρίση του 2008.

Η Federal Reserve, η συναρμόδια για την εποπτεία των τραπεζών αρχή Office of the Comptroller of the Currency και η Federal Deposit Insurance Corp. ενέκριναν τις αλλαγές στο λεγόμενο Volcker Rule την Πέμπτη, επιτρέποντας στις τράπεζες να συναλλάσσονται με συγκεκριμένου τύπου funds μέσω ενός πιο ξεκάθαρου πλαισίου για το ποιες κινήσεις επιτρέπονται και ποιες όχι. Οι ρυθμιστικές αρχές κατήργησαν επίσης τον κανόνα για την υποχρεωτική τήρηση "μαξιλαριών ασφαλείας" από τις τράπεζες για τις συναλλαγές παραγώγων με θυγατρικούς τους οργανισμούς.

Οι αλλαγές ολοκληρώνουν αυτό στο οποίο οι ρυθμιστικές αρχές, τις οποίες έχει διορίσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρονται ως Volcker 2.0 - μια χαλάρωση ενός από τα πλέον αμφιλεγόμενα σημεία του νόμου Dodd-Frank του 2010.

Το 2019, οι Fed, FDIC και OCC, καθώς και άλλες αρμόδιες αρχές, είχαν χαλαρώσει έτερο σημείο του κανόνα Volcker, το οποίο περιόριζε το proprietary trading - την πρακτική του να παίρνουν ρίσκα αγοράς για τον εαυτό τους αντί για λογαριασμό των πελατών τους.

Η κατάργηση του κανόνα για τα "μαξιλάρια" στα swaps trades θα μπορούσε να απελευθερώσει έως και 40 δισ. δολάρια για τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες.