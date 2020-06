Βίντεο: "Πατείς με πατώ σε" σε παραλία του Μπορνμουθ - Βρετανοί κάνουν σαν να μην υπάρχει κορονοϊός

Το κύμα ζέστης που έχει ενσκήψει στην Ευρώπη ώθησε τους Βρετανούς να ξεχυθούν μαζικά στις παραλίες σήμερα, αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να καλέσουν την αστυνομία να επέμβει για να τους απομακρύνει, μεσούσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Ο υδράργυρος έφθασε τους 33,3 βαθμούς Κελσίου στο αεροδρόμιο του Χίθροου του Λονδίνου, με τη σημερινή ημέρα να είναι η θερμότερη του έτους, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες.

BREAKING: A major incident has been declared in Bournemouth after thousands of people descended on the area's beaches.



Get the latest on this story here: https://t.co/eoiygeXghC pic.twitter.com/aovOhotgjJ