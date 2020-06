Στην κρίση των Αμερικανών το βιβλίο του Μπόλτον

Στα βιβλιοπωλεία κυκλοφορεί το βιβλίο του πρώην προεδρικού συμβούλου. Σε αυτό περνά γενεές δεκατέσσερις τον Τραμπ. Αλλά και ο συγγραφέας επικρίνεται ως πολιτικός οπορτουνιστής. Την τελευταία λέξη έχουν οι αναγνώστες.

Η μεγάλη ημέρα έφτασε. Μεγάλη ημέρα για τον Τζον Μπόλτον, που βλέπει το αποκαλυπτικό του βιβλίο να κυκλοφορεί παρά τις προσπάθειες του πρώην προϊσταμένου του να το εμποδίσει. Και μεγάλη ημέρα για τον αμερικανό πρόεδρο που ήδη απείλησε τον πρώην έμπιστο σύμβουλο ασφαλείας του ότι θα "πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα" για τη δημοσίευση. Το ζήτημα είναι ότι ο Μπόλτον ξέρει από δημοσιότητα. Την περασμένη Κυριακή το βράδυ έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στο αμερικανό δίκτυο ABC και ο σταθμός έκανε ότι ήταν δυνατόν για να το εκμεταλλευτεί, δύο ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου του Μπόλτον με "εκρηκτικό υλικό" για τον πρόεδρο Τραμπ.

"Ανόητος ο Τραμπ"

Η τηλεοπτική παρουσία ασφαλώς τον κολάκεψε, από την άλλη ήταν δωρεάν διαφήμιση για το βιβλίο του με τίτλο "The room where it happened". Σε αυτό περιγράφει βιώματα και εντυπώσεις από τον Λευκό Οίκο, από την περίοδο ανάμεσα στον Απρίλιο 2018 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2019, κατά την οποία ήταν στενός σύμβουλος του αμερικανικού προέδρου. Παρά τις προσπάθειές του ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε να εμποδίσει την κυκλοφορία. Ο ίδιος ο Μπόλτον δεν αισθάνεται να απειλείται, αντίθετα αρέσκεται στον ρόλο ενός προβοκάτορα, που δεν θέλει να κρύβει άλλο την πραγματική του γνώμη για τον αμερικανό πρόεδρο. Τον οποίο αποκαλεί ασταθή, ανόητο, κάποιον που δεν μπορεί κανείς να αφήσει ούτε λεπτό μόνο του. Το συμπέρασμά του; Ότι ο Τραμπ δεν έχει τις ικανότητες να ασκεί αυτό το αξίωμα.

"Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που έμαθα παρακολουθώντας τον Ντόναλντ Τραμπ από κοντά είναι ότι δεν έχει κάποια φιλοσοφία" είπε στο ABC. "Δεν προσεγγίζει τα πράγματα σε βάθος ή με βάση κάποια μεγάλη στρατηγική ή πολιτική. Κι αυτό για μένα αποτελεί μάθημα για τους Αμερικανούς, και ιδιαίτερα για τους συντηρητικούς Ρεπουμπλικανούς. Επειδή εάν ο Τραμπ κερδίσει τις εκλογές, που έχει μεγάλες πιθανότητες, τότε δεν θα υπάρχει πλέον κανένα όριο σε όσα οι Ρεπουμπλικανοί θα σκέφτονται γι αυτό. Κι αυτό ο κόσμος πρέπει να το αντιληφθεί".

"Οπορτουνιστής ο Μπόλτον"

Επικριτές του Μπόλτον του καταλογίζουν ότι τις απόψεις του για τον πρώην προϊστάμενό του θα μπορούσε να είχε εκφράσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την καθαίρεση Τραμπ από το αξίωμά του τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά τότε δεν ήθελε. "Είναι ένας πολιτικός οπορτουνιστής" χαρακτηρίζει τον Μπόλτον ο Χακίμ Τζέφρις, βουλευτής των Δημοκρατικών, ο οποίος συμμετείχε στη διαδικασία καθαίρεσης. "Είχε η δυνατότητα να καταθέσει, αλλά το αρνήθηκε". Σημασία έχει ότι η κυκλοφορία του βιβλίου του Μπόλτον συμπίπτει με την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Καλύτερη περίοδο δεν θα μπορούσε να βρει για να το κάνει.

Βέβαια κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει εάν οι αποκαλύψεις που περιλαμβάνει, για παράδειγμα ότι ζήτησε ο Τραμπ από τον Κινέζο πρόεδρο στήριξη για την επανεκλογή του, θα επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο Μπράντον Κονράντις, δημοσιογράφος στην εφημερίδα The Hills αμφιβάλλει. Δεν πιστεύει ότι θα κάνει τους ψηφοφόρους να αλλάξουν άποψη γι αυτόν. Ο Μπόλτον όμως επιμένει για το αντίθετο. "Νομίζω ότι είναι σημαντικό οι Αμερικανοί να έχουν αυτά τα στοιχεία σκεπτόμενοι τι θα κάνουν τον Νοέμβριο. Και αντικρίζοντας την ιστορία μας και τον Τραμπ, ελπίζω να καταγραφεί η προεδρία του ως εκτροπή".

Κάρλα Μπλάικερ/ dpa/ ABC

Επιμέλεια; Ειρήνη Αναστασοπούλου



Πηγή: Deutsche Welle