"Αλμα" για τη Virgin Galactic του Μπράνσον μετά τη συμφωνία με τη NASA για εκπαίδευση αστροναυτών

"Αλμα” καταγράφουν οι μετοχές της Virgin Galactic τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι υπέγραψε συμφωνία με τη NASA στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία διαστημικού τουρισμού θα αναλάβει την εκπαίδευση των αστροναυτών για τα ταξίδια στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η εισηγμένη εταιρεία, μεγαλομέτοχος της οποίας είναι ο ιδρυτής της Ρίτσαρντ Μπράνσον, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε "Space Act Agreement” με το Johnson Space Center της NASA, το οποίο ηγείται του προγράμματος αστροναυτών της διαστημικής υπηρεσίας στο Χιούστον.

Οι μετοχές της Virgin Galactic καταγράφουν κέρδη της τάξης του 13% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, από την τιμή κλεισίματος των 15 δολαρίων ανά μετοχή την Παρασκευή.

Όπως ανακοίνωσε η Virgin Galactic, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτύξει ένα "ιδιωτικό πρόγραμμα προετοιμασίας αστροναυτών σε τροχιά”, παρόμοιο με αυτό που έχει αναπτύξει για την προετοιμασία των τουριστών που θα συμμετέχουν στις πτήσεις της.

