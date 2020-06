Αποκαλύψεις στο βιβλίο του Μπόλτον: Ο Τραμπ αγνοούσε Μακρόν, Πομπέο, Μνούτσιν για τον Ερντογάν

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία και επέτρεψε στην Τουρκία να αναλάβει τη μάχη ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος παρά τις προειδοποιήσεις από τη δική του κυβέρνηση και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με τον πρώην σύμβουλό του για την εθνική ασφάλεια, Τζον Μπόλτον.

Ο Τραμπ είπε στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε τηλεφωνική κλήση στις 14 Δεκεμβρίου 2018 ότι ο Μπόλτον θα συντάξει μια δήλωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κερδίσει τον αγώνα ενάντια στο ISIS και ότι άφηναν την Τουρκία να αντιμετωπίσει τα απομεινάρια της ομάδας στη Συρία.

Ο Μπόλτον αποκάλυψε λεπτομέρειες της συνομιλίας, η οποία προηγήθηκε της τουρκικής στρατιωτικής εισβολής στη Συρία, στην οποία εξέφρασαν αντίθεση, σχεδόν όλες οι χώρες, σχεδόν όλοι οι πολιτικοί ηγέτες και με όλους τους τρόπους, στο βιβλίο του "The Room Where It Happened", το οποίο πρόκειται να δημοσιευθεί την επόμενη εβδομάδα. Τουρκικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες/εφημερίδες έλαβαν αντίτυπο του βιβλίου, την έκδοση του οποίου ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να μπλοκάρει.

Μετά το τηλεφώνημα Ερντογάν, ο Τραμπ ζήτησε έπειτα από τον Μπόλτον να το "τακτοποιήσει ήσυχα, αλλά φεύγαμε από τη Συρία επειδή το ISIS είχε τελειώσει".

Σε μια μεταγενέστερη τηλεφωνική κλήση με τον Μακρόν, ο Τραμπ αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Γάλλου προέδρου για το ISIS και την τύχη των Κούρδων μαχητών, που συμμάχησαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, ενάντια στην τζιχαντιστική ομάδα.

"Ο Τραμπ τον αγνόησε (τον Μακρόν), λέγοντας ότι τελειώσαμε με το ISIS και ότι η Τουρκία και η Συρία θα φροντίσουν τα υπόλοιπα", δήλωσε ο Μπόλτον. "Ο Μακρόν απάντησε ότι η Τουρκία επικεντρώθηκε στην επίθεση ενάντια στους Κούρδους και θα συμβιβαζόταν με το ISIS".

Οι ανησυχίες του Μακρόν επαναλήφθηκαν από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ο οποίος είπε ότι "ο Ερντογάν δεν ενδιαφέρεται για το ISIS", δήλωσε ο Μπόλτον. Εν τω μεταξύ, είπε ότι αυτός και ο Πομπέο συμφώνησαν ότι οι απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας για τους Κούρδους ήταν "ασυμβίβαστες".

Ο Μπόλτον είπε ότι ο Ερντογάν προσπάθησε να καθησυχάσει τον Τραμπ για τη μεταχείριση των Κούρδων.

"Ο Ερντογάν προσπάθησε να πει ότι αγαπούσε τους Κούρδους και ότι ισχύει και το αντίστροφο, αλλά πρόσθεσε ότι το YPG-PYD-PKK (τρεις κουρδικές ομάδες σε Τουρκία και τη Συρία, τα εννέα αρχικά των οποίων ο Ερντογάν 'πέταξε' σαν να συλλαβίζει το όνομά του) χρησιμοποιεί τους Κούρδους, και δεν τους εκπροσωπεί".

"Τα είχαμε ακούσει όλα αυτά και πριν, και ήταν τυπική προπαγάνδα του Ερντογάν", είπε ο Μπόλτον.

Ο Μπόλτον είπε επίσης ότι η δέσμευση του Τραμπ προς τον Ερντογάν να αποχωρήσει από τη Συρία προηγήθηκε μερικών φράσεων που ανταλλάχθηκαν για την τουρκική κρατική Halkbank, η οποία ήταν υπό έρευνα, για παραβίαση κυρώσεων στο Ιράν.

"Ο Τραμπ ξεκίνησε λέγοντας ότι πλησιάζαμε πολύ σε ένα ψήφισμα για τη Halkbank. Μόλις μίλησε με τον [υπουργό Οικονομικών] Μνούτσιν και τον Πομπέο, και είπε ότι θα ασχοληθούμε με τον μεγάλο γαμπρό του Ερντογάν (υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας) για να το λήξουμε", είπε ο Μπόλτον.

Συνεχίζεται η δικαστική έρευνα για τη Χάλκμπανκ. Το κατηγορητήριο του Οκτωβρίου εναντίον της Χάλκμπανκ χαρακτηρίζει τον Ερντογάν και τον γαμπρό του και υπουργό Οικονομικών, Μπεράτ Αλμπαράκ, ως ανώνυμους συνωμότες.

Ο Μπόλτον αποκάλυψε επίσης πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα της Τουρκίας σχετικά με το κίνημα του Γκιουλέν, τη διαμάχη σχετικά με την κράτηση του αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον και την υπόθεση Χάλκμπανκ .

Πέτρος Κράνιας