Η Τουρκία "ταΐζει" λίρες τη βόρεια Συρία - Πόσο πιθανή είναι μία οικονομική προσάρτηση της Ιντλίμπ

Η "ελεύθερη πτώση" της συριακής λίρας, την παραμονή των νέων αμερικανικών κυρώσεων, προκάλεσε εξελίξεις που απειλούν την οικονομική αποκοπή της βόρειας Συρίας από τη Δαμασκό. Εν μέσω της νομισματικής αναταραχής, η Τουρκία έχει "ρίξει" τουρκικές λίρες σε βόρειους θύλακες υπό τον στρατιωτικό της έλεγχο, καθώς και στο ελεγχόμενο από αντάρτες και τζιχαντιστές Ιντλίμπ, όπου διατηρεί βαριά στρατιωτική παρουσία. Η τάση υποδηλώνει ότι η Άγκυρα μπορεί να επιδιώκει μια de facto "ζώνη τουρκικής λίρας" πάνω στις στρατιωτικές της ζώνες, αλλά αυτό μοιάζει πολύ φιλόδοξο.

Η συριακή λίρα, η οποία διαπραγματεύτηκε στις 940 λίρες ανά δολάριο τον Ιανουάριο, "χτύπησε" τις 3.000 έναντι του αμερικανικού νομίσματος στις 8 Ιουνίου, εν μέσω φόβων για τον αντίκτυπο των νέων αμερικανικών κυρώσεων σύμφωνα με τον "νόμο του Καίσαρα", που αναμένεται να ξεκινήσει στις 17 Ιουνίου, σε συνδυασμό με τις δονήσεις που έρχονται από την τραπεζική αναταραχή στον γειτονικό Λίβανο. Βλέποντας τη νομισματική κρίση της Συρίας ως ευκαιρία, η Άγκυρα ανέλαβε γρήγορα δράση, αν και το δικό της νόμισμα έχει καταστραφεί κατά τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Αμπντουλάχ Ραχμάν Μουσταφά, επικεφαλής της Συριακής προσωρινής Κυβέρνησης, ο οποίος υποστηρίζεται από τον Ερντογάν και εδρεύει στην Τουρκία, δήλωσε, στις 11 Ιουνίου, ότι μικρά τουρκικά τραπεζογραμμάτια λίρας τέθηκαν σε κυκλοφορία μέσω υποκαταστημάτων της Τουρκικής ταχυδρομικής υπηρεσίας που λειτουργεί στη βόρεια Συρία. Σύμφωνα με τον Μουσταφά: "τα βασικά είδη διατροφής και τα καύσιμα έχουν τιμολογηθεί σε τουρκικές λίρες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν επίσης τους μισθούς τους σε τουρκικές λίρες. Ορισμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις στις ελευθερωμένες περιοχές έχουν επίσης αρχίσει να πληρώνουν μισθούς σε τουρκικές λίρες".

After the approval of the "Salvation Gov", large quantities of Turkish lira bills and coins reached Idlib's central bank, as the unstable Syrian lira will gradually become replaced by the Turkish lira. The Syrian lira will soon lose almost 5 million users (Idlib & Aleppo) pic.twitter.com/HDTa8GyPzR