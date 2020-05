Εικόνες χάους στις ΗΠΑ: Και τρίτος νεκρός από πυρά στην Ινδιανάπολη

Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο περιθώριο των διαδηλώσεων στις ΗΠΑ με αφορμή τον θάνατο του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολις. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα, ένας διαδηλωτής είναι το τρίτο θύμα των βίαιων επεισοδίων που συγκλονίζουν την τελευταία εβδομάδα την Αμερική. Τις προηγούμενες ημέρες ένας διαδηλωτής στο Ντιτρόιτ και ένας αστυνομικός στο Όκλαντ τραυματίστηκαν θανάσιμα από πυρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Ινδιανάπολης το βράδυ του Σαββάτου, καθώς όπως ανακοίνωσε η αστυνομία ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από πυρά. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για το περιστατικό και έχει ζητήσει από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Ο αρχηγός της αστυνομίας, Ράνταλ Τέιλορ, αποκάλυψε επίσης πως τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός.

My security advisor and I were shot with rubber bullets tonight. He had PRESS labeled clearly and visibly on his bulletproof vest Before being shot, at a separate incident, I was directly aimed at. I took cover https://t.co/HYYwN4Pkka pic.twitter.com/6HwxXiyWQ1

Tonight I was shot in the arm and the back of my neck with rubber bullets in the middle of covering the Minneapolis protests. My security advisor was shot in the face; his gas mask protected him.



Here’s what happened: https://t.co/fwwVLAxFIY



Here’s what it looks like: pic.twitter.com/UwSBqpHv5N