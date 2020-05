"Πόλεμο" κήρυξε ο Τραμπ στο Twitter: Απειλεί ακόμη και με κλείσιμο εταιρείες social media

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ανοικτά να ρυθμίσει με πολύ αυστηρούς όρους ή και να κλείσει ολοκληρωτικά εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με κύριο στόχο του την Twitter, μετά την απόφαση της τελευταίας να ασκεί έλεγχο εγκυρότητας σε tweets του.

Σε δύο εξ αυτών, την Τετάρτη το πρωί, μέσω του iPhone του, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ιστότοποι των social media προσπαθούν να φιμώσουν τις πολιτικά συντηρητικές φωνές, οπότε θα πρέπει να αλλάξουν "ρότα" ή να αναληφθεί δράση εναντίον τους.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, παραμένει άγνωστο πώς ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους θα μπορούσε να οδηγήσει στο κλείσιμο μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία εισηγμένων εταιρειών και χρησιμοποιούνται από δισεκατομμύρια ανθρώπους σε παγκόσμια κλίμακα.

"Οι Ρεπουμπλικανοί αισθάνονται ότι οι πλατφόρμες των social media προσπαθούν να φιμώσουν απόλυτα τις συντηρητικές φωνές. Θα προχωρήσουμε σε γενναία αναθεώρηση του ρυθμιστικού τους πλαισίου ή θα τα κλείσουμε, πριν επιτρέψουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο", έγραψε ο Ντ. Τραμπ, για να προσθέσει: "Το ίδιο δεν θα επιτρέψουμε να καθιερωθεί η επιστολική ψήφος και να αποκτήσει ρίζες σε αυτή τη χώρα".

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....