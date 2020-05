Σαρλ Μισέλ: Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση η πρόταση Γερμανίας-Γαλλίας

Την πρόταση που εισηγούνται η Γερμανία και η Γαλλία για τη συγκρότηση ενός ταμείου ανάκαμψης 500 δισ. ευρώ, χαιρετίζει και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, κάνοντας λόγο για ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

"Χαιρετίζω τις προσπάθειες της Γερμανίας και της Γαλλίας να βρουν κοινό έδαφος για το ταμείο ανάκαμψης. Αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία, θα πρέπει να συμμετάσχουν όλα τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ" έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter o Σαρλ Μισέλ.

I welcome Germany and France's efforts to find common ground on the recovery fund.



This is a step in the right direction.



In order to reach an agreement all #27EU member states will be involved.