Ντ. Σασόλι: Θετικό σημείο εκκίνησης η πρόταση Γαλλίας-Γερμανίας για το "ταμείο ανάκαμψης"

Την πρόταση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ για τη σύσταση ευρωπαϊκού "ταμείου ανάκαμψης", ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού, χαιρετίζει ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

Σε ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Σασόλι χαρακτήρισε την πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας ένα θετικό σημείο εκκίνησης και προτρέπει για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου που συστήνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Today’s proposal from France and Germany is a positive starting point. Now let's get to work to achieve the ambitious target indicated by the @Europarl_EN