Τραμπ για Κίνα: Ούτε "100 Εμπορικές Συμφωνίες" δεν αντισταθμίζουν τη ζημιά από τον κορονοϊό

Συνέχεια στον λεκτικό πόλεμο με την Κίνα όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι τα οφέλη από την εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, που υπογράφηκε τον Ιανουάριο, ωχριούν μπροστά στη ζημιά που έχει προκαλέσει αυτό που ο ένοικος του Λευκού Οίκου χαρακτηρίζει "μάστιγα από την Κίνα”.

Παρότι δεν είναι σαφές ποια ήταν η αφορμή που ώθησε τον Τραμπ να δηλώσει ότι "η διαπραγμάτευση με την Κίνα κοστίζει ακριβά”, το σχόλιό θεωρείται ένα ακόμη από τα πολλά σημάδια των τελευταίων ημερών ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να σκληραίνει τη στάση του απέναντι στην Κίνα, συνδέοντας ανοιχτά πλέον το θέμα της πανδημίας με τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

"Όπως έχω πει εδώ και καιρό, η διαπραγμάτευση με την Κίνα κοστίζει ακριβά. Μόλις πετύχαμε μια σπουδαία εμπορική συμφωνία και ενώ το μελάνι δεν έχει στεγνώσει ακόμα, ο κόσμος χτυπήθηκε από τη μάστιγα που ήρθε από την Κίνα. Ούτε 100 εμπορικές συμφωνίες δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη ζημιά - και όλες αυτές τις αθώες ζωές που χάθηκαν", έγραψε στο Twitter ο Τραμπ, την Τετάρτη.

As I have said for a long time, dealing with China is a very expensive thing to do. We just made a great Trade Deal, the ink was barely dry, and the World was hit by the Plague from China. 100 Trade Deals wouldn’t make up the difference - and all those innocent lives lost!