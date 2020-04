Σύνοδος Κορυφής: Συμφώνησαν ότι διαφωνούν και ανέθεσαν στην Κομισιόν να βρει τη "μαγική λύση"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21.45

Ένα πολύ επιφυλακτικό βήμα "προόδου" φαίνεται ότι επιτεύχθηκε στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής, με το βάρος να μετατίθεται ωστόσο στην Κομισιόν η οποία καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και να βρει μέσα στις επόμενες εβδομάδες τη χρυσή τομή στο μείγμα επιχορηγήσεων – δανείων καθώς οι διαφωνίες μεταξύ Βορρά και Νότου παραμένουν, με τον Βορρά να τάσσεται προς την πλευρά των δανείων και τον Νότο και δη την Ιταλία προς την πλευρά των επιχορηγήσεων, που σημαίνει οι χρηματοδοτήσεις να είναι "μη επιστρεπτέες".

Οι ηγέτες αποφάσισαν να διπλασιάσουν τα επόμενα 2 - 3 χρόνια το νέο πολυετή Προϋπολογισμό της ΕΕ (2021 - 2027) στο 2% του ΑΕΠ. Δηλαδή θα προστεθούν επιπλέον 1 τρισ. ευρώ.

Ωστόσο είναι σαφές ότι πάρα πολλά σημεία της συμφωνίας παραμένουν αδιευκρίνιστα. Μεταξύ των οποίων και ο παράγοντας χρόνου, αφού η Επιτροπή έχει στόχο να καταθέσει την πρότασή της το δεύτερο ή το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου για να οδεύσει εκ νέου σε Σύνοδο Κορυφής. Ο νέος Πολυετής Προϋπολογισμός το 2021, ενώ υπό εξέταση παραμένει πρόταση κρατών-μελών για σχέδιο γέφυρα που να καλύπτει το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

Όπως σημείωσαν ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ε.Ε. Σαρλ Μισέλ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών κατέληξαν απόψε σε συμφωνία στο πλαίσιο που είχε ήδη διαφανεί, με βασικούς άξονες την μεγάλη ενίσχυση του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επταετία 2021 - 2027, με εμπροσθοβαρείς δράσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, την ανάληψη ενισχυμένου ρόλου από πλευράς Κομισιόν στη διοχέτευση πόρων στις δοκιμαζόμενες χώρες της Ένωσης και την προώθηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι διαφορές ωστόσο μεταξύ των βόρειων και σε καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση χωρών και του Νότου, σχετικά με την αναλογία επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων και δανείων στο πλαίσιο των δράσεων για την ανάκαμψη παραμένουν, με νέο ορόσημο να θεωρείται το δεύτερο ή τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου, οπότε και η Κομισιόν αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες συγκρότησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως σημείωσε ο κ. Μισέλ, οι "27" εξέφρασαν "την ισχυρή βούληση να προχωρήσουμε μπροστά και να κινηθούμε συντονισμένα στην σταδιακή πορεία άρσης των περιορισμών που έχει επιβάλει η πανδημία σε ολόκληρη την Ε.Ε.".

"Η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών των χωρών μας αποτελεί βεβαίως την πρώτη μας προτεραιότητα", είπε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ε.Ε., συμπληρώνοντας ότι η Σύνοδος Κορυφής επιβεβαίωσε τη συμφωνία των τριών αξόνων που προηγήθηκε στο Eurοgroup προ δύο εβδομάδων.

"Στόχος μας είναι το ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων να είναι έτοιμο προς ενεργοποίηση το πολύ έως την 1η Ιουνίου", τόνισε ο κ. Μισέλ, μιλώντας για τις αποφάσεις που έλαβαν οι υπουργοί Οικονομικών στις 9/4 αναφορικά με τα 540 δισ. ευρώ. Έκανε λόγο για ένα Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο πρέπει να είναι "ικανού μεγέθους", μιλώντας για τη νέα πρόταση. Η επικεφαλής της Επιτροπής συμπλήρωσε ως προς αυτό το σημείο ότι η δική της πρόταση για το νέο ταμείο θα είναι έτοιμη μέσα στο δεύτερο ή το τρίτο 10ήμερο του Μαΐου προκειμένου να συζητηθεί εκ νέου σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής.

Εξέφρασε τέλος την "πλήρη αλληλεγγύη" των "27" με την Κύπρο όσον αφορά "τις παράνομες ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ από πλευράς της Τουρκίας", ενώ έκανε λόγο για μια "πολλά υποσχόμενη" σύνοδο, που άνοιξε δρόμο για το μέλλον.

Η κ. Φον Ντερ Λάιεν, από την πλευρά της, μίλησε για ένα χωρίς προηγούμενο οικονομικό πλήγμα στην Ένωση από την κρίση του κορονοϊού.

"Το ΑΕΠ θα μειωθεί σε όλες τις χώρες, ωστόσο ορισμένες θα πληγούν περισσότερο, ειδικά όσες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στον κλάδο του τουρισμού", τόνισε.

Το ύψος της κρατικής βοήθειας ανά την Ε.Ε. είναι τεράστιο, ανέρχεται στο ποσό του 1,8 τρισ. ευρώ, τόνισε, προσθέτοντας ωστόσο ότι υπάρχουν διαφορές στο ύψος της ανά χώρα.

Συμπλήρωσε ακόμη ότι το μόνο εργαλείο που μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της κρίσης είναι ο Προϋπολογισμός της Ε.Ε. να συνδέεται άρρηκτα με το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς ο προϋπολογισμός είναι ένα εργαλείο που το εμπιστεύονται όλες οι χώρες και θα παίξει κομβικό ρόλο στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξήγησε, "Η Κομισιόν θα μπορέσει να αντλήσει κεφάλαια, τα οποία στη συνέχεια θα διοχετεύσει στις χώρες - μέλη που θα έχουν ανάγκη", υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μάλιστα στάθηκε και στον εμπροσθοβαρή χαρακτήρα που θα έχει ο νέος προϋπολογισμός της Ένωσης.

Ο επόμενος επταετής προϋπολογισμός της ΕΕ που συνδέεται με ένα Ταμείο Ανάκαμψης, είπε, είναι ο μόνος τρόπος για να απομακρυνθεί το μπλοκ από την κρίση του κορονοϊού και ότι το μέγεθός του έπρεπε να αυξηθεί.



"Πρέπει να αυξήσουμε τη δύναμη πυρός για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου θα προτείνουμε να αυξηθεί”, είπε σε συνέντευξη τύπου.



"Οι τρέχουσες εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες, μας οδηγούν να σκεφτούμε ότι θα απαιτηθεί ανώτατο όριο ιδίων πόρων περίπου 2% του ΑΕΠ για δύο ή τρία χρόνια αντί του 1,2%", δήλωσε αναφερόμενη στο ύψος του προϋπολογισμού που διαχειρίζεται η Κομισιόν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε επίσης ότι θα πρέπει η ΕΕ να επεξεργαστεί περαιτέρω ποια είναι η ορθή ισορροπία μεταξύ επιχορηγήσεων και δανείων.

Κλείνοντας, η κ. Φον Ντερ Λάιεν τόνισε ότι "εάν επιτύχουμε, τότε οι επενδύσεις θα αξίζουν κάθε ευρώ που επενδύουμε σήμερα".

Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν ένα βήμα προς την από κοινού χρηματοδότηση της οικονομικής ανάκαμψης αφού παρέλθει η πανδημία του νέου κορονοϊού, συμφωνώντας να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες αυτής της κοινής προσπάθειας, ανέφεραν πηγές από τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, οι 27 ανέθεσαν στην Επιτροπή να παρουσιάσει μέχρι τις 6 Μαΐου αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης.

Διπλωματικές πηγές, που παρακολούθησαν την τηλεδιάσκεψη των "27" είπαν ότι η συζήτηση δεν ήταν σε τόσο υψηλούς τόνους όσο πριν από έναν μήνα. Όμως η διάσταση απόψεων εκφράστηκε με σαφήνεια, με τέσσερις χώρες –Αυστρία, Δανία, Σουηδία και Ολλανδία– να διαφωνούν με την πρόταση χορήγησης βοήθειας για την ανάκαμψη μέσω επιδοτήσεων.

Το "στρατόπεδο" των βόρειων χωρών, που περιλαμβάνει και τη Γερμανία, τάχθηκε υπέρ της σύνδεσης του νέου Ταμείου Ανάκαμψης με τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-27.

Από την άλλη, ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε είπε στους ομολόγους του ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να προικοδοτηθεί με ποσό 1,5 τρισεκ. ευρώ και να παρέχει επιδοτήσεις στις χώρες μέλη ώστε να διασφαλιστεί μια "συμμετρική απάντηση σε ένα ασύμμετρο σοκ".

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης είπε: "Κινήθηκαν προς τα εμπρός χωρίς πραγματική σύμπνοια. Επαφίεται τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τετραγωνίσει τον κύκλο".

Το Eurogroup θα συνέλθει εντός των ερχόμενων δύο εβδομάδων προκειμένου να εργαστεί επάνω στο ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης, αναμένοντας και την πρόταση της Κομισιόν, σημείωσε μέσω Twitter ο επικεφαλής των 19 υπ. Οικονομικών των χωρών μελών της Ευρωζώνης Μάριο Σεντένο. "Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να δρούμε γρήγορα και να παράγουμε αποτέλεσματα, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε", συμπλήρωσε.

On the recovery fund, the @EU_Commission will make a proposal. The #Eurogroup will reconvene within the next 2 weeks to resume its work on this file. We have shown we can act fast and deliver, we are ready do so again. #EUCO pic.twitter.com/TZGBLFh6jd