Σεντένο: Βαδίζουμε προς μια μορφή κοινού χρέους, όχι όμως στο όνομα των κρατών-μελών αλλά της Κομισιόν

Για μια πορεία προς έκδοση κοινού χρέους, όχι όμως υπό μορφή ευρωομολόγου ή κορονομολόγου, αλλά με έκδοση χρέους στο όνομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας Μάριο Σεντένο, σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του πριν απευθυνθεί στη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Σεντένο έκανε λόγο για μεγάλες περιφερειακές ανισότητες εντός του μπλοκ λόγω της κρίσης, οι οποίες θα μπορούσαν να αποδειχθούν "δηλητηριώδεις" για τις δημοκρατίες μας".

"Είμαστε μόνον τόσο ισχυροί όσο το πιο αδύναμο κράτος - μέλος μας", ανέφερε ο επικεφαλής των 19 υπουργών Οικονομικών των χωρών μελών της Ευρωζώνης.

"Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα βγούμε από όλη αυτή την κατάσταση με μια ενισχυμένη εκδοχή της Ευρώπης, με μεγαλύτερο αίσθημα κοινότητας", πρόσθεσε.

"Βαδίζουμε αργά προς κάποια μορφή κοινού χρέους. Δεν θα το αποκαλέσουμε ποτέ "κορονο-ομόλογα" ή "ευρω-ομόλογα" και θα εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι από τα κράτη μέλη", σημείωσε ακόμη.

"Θα υπάρξουν μεγάλες μάχες μέχρι να το καταφέρουμε. Ωστόσο εισερχόμαστε σε ένα έδαφος που θα θεωρείτο πέραν κάθε φαντασίας πριν την κρίση του κορονοϊού", κατέληξε.

Το μήνυμα Σεντένο ενίσχυσε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ιταλός ευρωβουλευτής Νταβίντ Σασόλι, ο οποίος τόνισε ότι το μπλοκ των 27 δεν πρέπει να περιπέσει σε ένα "καταστροφικό σπιράλ".

