Ανεπίσημη τηλεδιάσκεψη του OPEC+ με θέμα τη δραματική εικόνα της αγοράς πετρελαίου

Οι υπουργοί πετρελαίου των χωρών του OPEC+ πραγματοποίησαν μια μη προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη την Τρίτη για να συζητήσουν την κατάρρευση των τιμών του αργού, αν και η κοινή τους δήλωση στο τέλος άφησε να εννοηθεί ότι δεν συμφώνησαν σε νέα μέτρα πολιτικής.

Ανήσυχοι από την ασταμάτητη κατρακύλα των τιμών, παρά την ανακοίνωσή τους για περικοπή-ρεκόρ της παραγωγής νωρίτερα αυτό το μήνα, αρκετοί παραγωγοί πραγματοποίησαν άτυπες συνομιλίες "για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την τρέχουσα δραματική κατάσταση της αγοράς πετρελαίου", ανέφερε στο Twitter ο OPEC. Επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για περικοπές και συμφώνησαν να πραγματοποιούν τακτικές τηλεδιασκέψεις.

Several Ministers of the OPEC – non-OPEC producing countries, signatories of the Declaration of Cooperation held informal teleconfence to brainstorm the current dramatic oil market situation. pic.twitter.com/dIzYWhkgAG