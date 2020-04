Σχέδιο για τη στήριξη του πετρελαϊκού τομέα ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18.07

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από την κυβέρνησή του να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα κατεπείγουσας παροχής βοήθειας στη βιομηχανία φυσικού αερίου και πετρελαίου, που πλήττονται σφοδρά από την κατακόρυφη πτώση των τιμών του μαύρου χρυσού.

"Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον μεγάλο αμερικανικό κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου", υποσχέθηκε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter. Πρόσθεσε ότι οι υπουργοί Ενέργειας και Οικονομικών ανέλαβαν την αποστολή να διαθέσουν πόρους ώστε "αυτές οι πολύ σημαντικές εταιρείες και οι θέσεις εργασίας να είναι εγγυημένες για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον".

Με τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων που έχουν επιβληθεί για να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού, οι μεταφορές και τα εργοστάσια έχουν σταματήσει σχεδόν παντού στον κόσμο και η ζήτηση πετρελαίου κατέρρευσε, χωρίς όμως να μειωθεί εξίσου και η παραγωγή. Ως αποτέλεσμα, λόγω και της έλλειψης επαρκών χώρων αποθήκευσης στις ΗΠΑ, το αμερικανικό αργό West Texas intermediate (WTI), παράδοσης Μαΐου έκλεισε την Δευτέρα στα -37,63 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές ήταν έτοιμοι ακόμη και να πληρώσουν για να ξεφορτωθούν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του μαύρου χρυσού.

Από τις αρχές του έτους το WTI και το Μπρεντ έχουν χάσει περίπου τα δύο τρίτα της αξίας τους. Η ιστορική χθεσινή αρνητική τιμή εντείνει την πίεση στον αμερικανικό πετρελαϊκό τομέα, καθώς πολλές καταχρεωμένες εταιρείες "φλερτάρουν" με τη χρεοκοπία. Η Whiting Petroleum Corporation, που ειδικεύεται στη σχιστολιθική εξόρυξη στη Βόρεια Ντακότα και το Κολοράντο κατέθεσε ήδη αίτηση πτώχευσης. Πολλές άλλες μεγάλες εταιρείες αναθεωρούν προς τα κάτω τις δαπάνες τους.

We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!