Τραμπ - πετρέλαιο: Σαουδική Αραβία και Ρωσία προς συμφωνία για περικοπή 10 εκατ. βαρελιών ημερησίως

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17.50

Για επικείμενη συμφωνία μεταξύ του προέδρου της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν και του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν για περικοπή της τάξης των 10 εκατ. βαρελιών ημερησίως στην παραγωγή πετρελαίου έκανε λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNBC.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους έκανε μεν λόγο για 10 εκατ. βαρέλια, ωστόσο σημείωσε ότι η περικοπή μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη, της τάξης των 15 εκατ. βαρελιών την ημέρα.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ προχώρησε σε ανάλογες ανακοινώσεις και μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!