Θετικός στον κορονοϊό ο Μπόρις Τζόνσον

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον διαγνώστηκε θετικός στον νέο κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτηση του στο Twitter.

O Βρετανός πρωθυπουργός παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και βρίσκεται σε απομόνωση, ενώ συνεργάζεται μέσω τηλεδιάσκεψης με τους συνεργάτες του.

"Το τελευταίο 24ώρο εμφάνισα ήπια συμπτώματα και διαγνώστηκα θετικός στον κορονοϊό", αναφέρει στο μήνυμα του στο Twitter. "Είμαι πλέον σε απομόνωση, αλλά θα συνεχίσω να κατευθύνω την αντίδραση της κυβέρνησης [στην κρίση του κορονοϊού] μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς πολεμάμε τον ιό"

Μαζί θα νικήσουμε", καταλήγει, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα "μένοντας σπίτι σώζουμε ζωές" (StayHomeSaveLives).

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri