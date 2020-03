Η Κομισιόν πάγωσε το Σύμφωνο Σταθερότητας - Ελεύθερες οι κυβερνήσεις να λάβουν όσα μέτρα στήριξης χρειαστεί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19.52

Της Δήμητρας Καδδά

Η Κομισιόν ενεργοποίησε το υπέρτατο δημοσιονομικό "όπλο" που έχει στα χέρια της, τη ρήτρα "γενικής διαφυγής", δηλαδή ουσιαστικά το "πάγωμα" του συμφώνου σταθερότητας.

Αποτελεί ουσιαστικά το πιο ισχυρό εργαλείο της δημοσιονομικής πολιτικής. Όλα τα κράτη μέλη - και η Ελλάδα - μπορούν, χωρίς περιορισμούς, όσο μαίνεται η κρίση, να λαμβάνουν μέτρα τόνωσης της οικονομίας.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αιτία είναι η παρουσία ειδικών συνθηκών λόγω του κορονοϊού. Δεν ισχύουν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Δηλαδή μια χώρα μπορεί να ξεπεράσει το όριο για έλλειμμα στο 3% του ΑΕΠ (σ.σ. ο στόχος βάσει των δημοσιονομικών κανόνων που ισχύει για όλα τα κράτη και με άλλα κριτήρια ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα) χωρίς να έχει κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα ενεργοποιήθηκε η 1η ρήτρα εκτάκτων συνθηκών που επέτρεπε δαπάνες σε συγκεκριμένους τομείς μετά από έγκριση της Κομισιόν. Σήμερα, ακολούθησε και αυτή η ευρύτερη κίνηση δημοσιονομικής ελευθερίας.

Την κίνηση ανακοίνωσε με δήλωσή της η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

"Δεσμευτήκαμε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε τους Ευρωπαίους και τις εταιρείες εν μέσω αυτής της κρίσης και σήμερα το πράττουμε", δήλωσε.

Η Ρήτρα Γενικής Διαφυγής ή "General escape clause" αναστέλει τη δημοσιονομική προσαρμογή που συνιστά το Συμβούλιο στα κράτη μέλη "σε περίπτωση σοβαρής οικονομικής ύφεσης για τη ζώνη του ευρώ ή την ΕΕ στο σύνολό της". Για την εν λόγω πρόθεση είχε γράψει εγκαίρως το Capital.gr.

Το Eurogroup είχε καλωσορίσει την προηγούμενη Δευτέρα την εν λόγω ρήτρα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Eurogroup, "καλωσορίζουμε την ετοιμότητα της Επιτροπής για την ενεργοποίησή της "General escape clause” η οποία επιτρέπει επιπλέον μέτρα επεκτατικής πολιτικής” διατηρώντας βεβαίως τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Τη ρήτρα την είχε προτείνει η Κομισιόν μία εβδομάδα πιο πριν στο πλαίσιο του πακέτου τόνωσης της Οικονομίας της ΕΕ.

We promised we'll do everything to support Europeans & 🇪🇺companies through the crisis. We deliver. Yesterday we put in place the most flexible ever #StateAid rules to help people+companies. Today we trigger the clause to relax budget rules, enabling govs to pump💶into the economy pic.twitter.com/a7IuuOSQWz