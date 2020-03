Τούρκος παρουσιαστής: "Η Ελλάδα δρα ως πληρωμένος δολοφόνος για χριστιανούς σταυροφόρους"

Η γραφικότητα πλέον αγγίζει τα όρια του δικτάτορα της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι αυλικοί του παλεύουν με νύχια και με δόντια, σε μία προπάθεια να απεικονίσουν την Ελλάδα ως τον "διάβολο επί γης", στο θέμα του προσφυγικού, τακτική που ακολουθούσαν μέχρι πριν λίγο καιρό για τις ΗΠΑ και τα iPhone, για τον Φετουλάχ Γκιουλέν, για το κινεζικό καθεστώς και τη στάση του απέναντι στους Ουιγούρους, ή για το Ισραήλ και τη στάση του απέναντι στους Παλαιστινίους και τη Χαμάς.

"Η ελληνική καταπίεση συνεχίζεται. Στις μέρες μας η Ελλάδα δρα ως πληρωμένος δολοφόνος για χριστιανούς σταυροφόρους", λέει στην πρωινή του εκπομπή στο Ahaber, ο Ερκάν Ταν, παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής του καναλιού, το οποίο δρα ως ανεπίσημος εκπρόσωπος Τύπου του Τούρκου προέδρου, αφ' ης στιγμής δεν υπάρχει δυνατότητα για δημοσιογραφία στην Τουρκία.

