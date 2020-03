ΗΠΑ: Πακέτο οικονομικής βοήθειας έως $50 δισ. ζητούν οι αεροπορικές

Οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ είναι σε συζητήσεις με την αμερικανική κυβέρνηση για ένα πακέτο οικονομικής βοήθειας έως 50 δισ. δολ. όπως μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία επικαλούμενα πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Η ακριβής μορφή της βοήθειας και το ποσό δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με τις πηγές, η βοήθεια θα μπορούσε να έχει τη μορφή δανείων με την υποστήριξη του κράτους, επιδοτήσεις ή φορολογικές ελαφρύνσεις.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν μειώσει τις τελευταίες ημέρες δραματικά τις πτήσεις τους καθώς η ζήτηση κατρακυλά εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Η United Airlines Holdings Inc. ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα μειώσει στο μισό τις σχεδιασμένες πτήσεις της για τον Απρίλιο και τον Μάιο, ενώ και οι Delta Air Lines Inc. και American Airlines Group Inc. ανακοίνωσαν δραματικές μειώσεις στις πτήσεις που θα πραγματοποιήσουν τους επόμενους μήνες.