Ο ΠΟΥ κήρυξε πανδημία για τον κοροναϊό

"Πανδημία" χαρακτήρισε τον κοροναϊό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο Οργανισμός δηλώνει βαθιά ανήσυχος τόσο για το βαθμό εξάπλωσης και δριμύτητας του ιού όσο και για το βαθμό αδράνειας.

"Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο αριθμός των κρουσμάτων του Covid-19 εκτός Κίνας έχει 13πλασιαστεί και ο αριθμός των χωρών που έχουν πληγεί έχει τριπλασιαστεί", σημειώνει ο ΠΟΥ, αιτιολογώντας την απόφασή του. Ο Οργανισμός αναμένει ότι τις ημέρες και εβδομάδες που ακολουθούν ο αριθμός των θανάτων και ο αριθμός των χωρών στις οποίες εξαπλώνεται θα αυξηθούν. Για αυτό το λόγο αξιολόγησε ότι πλέον ο ιός μπορεί να χαρακτηριστεί ως "πανδημία".

Ο ΠΟΥ επισημαίνει, ωστόσο, ότι η "πανδημία" είναι ένας όρος που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί με αφέλεια ή ελαφρότητα, διότι εάν χρησιμοποιηθεί λάθος μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητο φόβο ή την εντύπωση ότι η μάχη τελείωσε και έτσι να οδηγήσει σε αχρείαστη ταλαιπωρία και θανάτους.

Η περιγραφή της κατάστασης ως πανδημικής" δεν αλλάζει την αξιολόγηση του ΠΟΥ για την απειλή που θέτει ο συγκεκριμένος κοροναϊός. "Δεν αλλάζει τον τρόπο που κινούμαστε, ούτε αυτά που καλούνται να κάνουν οι χώρες", διευκρινίζει ο Οργανισμός.

"Δεν έχουμε δει ποτέ στο παρελθόν πανδημία που πυροδοτείται από κοροναϊό. Και ταυτόχρονα δεν έχουμε δει ποτέ πριν πανδημία που να μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο".

Ο ΠΟΥ τονίζει πως καλεί καθημερινά τις χώρες να λάβουν έκτακτα και επιθετικά μέτρα: "Κρούσαμε τον κώδωνα του κινδύνου δυνατά και καθαρά".

