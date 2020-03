Οι Κούρδοι λένε ότι σκότωσαν 79 Τούρκους στρατιώτες κοντά στα σύνορα Τουρκίας-Ιράν

Επίθεση εναντίον των τουρκικών δυνάμεων που βρίσκονται στα ανατολικά της Τουρκίας, λένε ότι εξαπέλυσαν οι Κούρδοι, ισχυριζόμενοι, μάλιστα, ότι σκότωσαν δεκάδες Τούρκους στρατιώτες.

HPG guerilla forces: 79 Turkish soldiers killed after operation targeting Turkish military convoy on the road between Beyazid and Akre, Agirî (Ağrı) province.#TSK #Turkey #Ağrı #Agirî