Αιφνιδιαστική μείωση επιτοκίων από την Fed - τι λένε οι αναλυτές

Η Federal Reserve μείωσε αιφνιδιαστικά σήμερα τα επιτόκια της, αντιδρώντας στην απειλή της επιδημίας του κοροναϊου.

Σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναφέρει ότι αποφάσισε να μειώσει το επιτόκιο της κατά 50 μονάδες βάσης στο 1% με 1,25%. Η σημερινή μείωση είναι η πρώτη που συμβαίνει εκτός προγραμματισμένης συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008.

"Αν και τα θεμελιώδη [της οικονομίας] είναι ισχυρά, η μείωση των επιτοκίων ήταν αναγκαία υπό το πρίσμα του κινδύνου στην οικονομία από τον COVID-19, αναφέρει η κεντρική τράπεζα στην ανακοίνωση της.

Η ανακοίνωση της Fed: "Τα θεμελιώδη της αμερικανικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά. Ωστόσο, ο κοροναϊός ενέχει εξελισσόμενους κινδύνους στην οικονομική δραστηριότητα. Υπό το πρίσμα αυτών των κινδύνων και προκειμένου να στηρίξει τους στόχους της μέγιστης απασχόλησης και της σταθερότητας των τιμών, η Federal Open Market Committee αποφάσισε σήμερα να μειώσει την περιοχή στόχο για τα ομοσπονδιακά επιτόκια κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, στο 1% με 1,25%.

Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τον αντίκτυπο τους στις οικονομικές προοπτικές, ενώ θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της και θα υιοθετήσει τις κατάλληλες πολιτικές για να στηρίξει την οικονομία.

Υπέρ της δράσης νομισματικής πολιτικής ψήφισαν οι: Jerome H. Powell, πρόεδρος, John C. Williams, αντιπρόεδρος, Michelle W. Bowman, Lael Brainard, Richard H. Clarida, Patrick Harker, Robert S. Kaplan, Neel Kashkari, Loretta J. Mester και Randal K. Quarles.

Σημειώνεται ότι η επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας είναι στις 17 και 18 Μαρτίου.

Αρκετοί αναλυτές ωστόσο διατηρούν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.

"Οι μειώσεις των επιτοκίων δεν μπορούν να κάνουν τα εργοστάσια να παράγουν περισσότερο αν αυτά δεν μπορούν να εφοδιάζονται με βασικούς συντελεστές παραγωγής από τις χώρες που έχουν πληγεί από τον ιό", σημειώνει η Capital Economics σε ανάλυση της πριν την κίνηση της Fed, οπως μεταδίδει το MarketWatch.

"Παρομοίως, η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής δεν αναμένεται να τονώσει τις καταναλωτικές δαπάνες σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο εάν οι καταναλωτές φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους", προσθέτει.

Η εταιρεία εκτιμά ότι κάποιες φοροαπαλλαγές και δάνεια σε επιχειρήσεις ενδεχομένως να προσφέρουν μεγαλύτερη βοήθεια. "Προσφέροντας φοροαπαλλαγές και φθηνά δάνεια σε επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες μπορούν τουλάχιστον να διευκολύνουν τις εταιρείες κατά την δύσκολη αυτή περίοδο, βοηθώντας να περιοριστούν πιθανές απολύσεις που θα έκαναν τον αντίκτυπο της επιδημίας να διαρκέσει περισσότερο".

Από την πλευρά της η High Frequency Economics σημειώνει ότι η μείωση των επιτοκίων δεν αλλάζει τις εκτιμήσεις της για τον αντίκτυπο του κοροναϊού στην παγκόσμια ανάπτυξη, αν και αναμένεται να βοηθήσει στο να σταθεροποιηθεί η επενδυτική ψυχολογία.

"Αυτή η μείωση των επιτοκίων είναι ουδέτερη για το οικονομικό outlook.... Ωστόσο, μπορούμε επίσης να συμφωνήσουμε ότι η σταθεροποίηση των χρηματοοικονομικών αγορών είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για να διασφαλιστεί η συνεχή οικονομική ανάπτυξη", αναφέρει η εταιρεία, όπως μεταδίδει η WSJ.

Οι αναλυτές του Bloomberg, στο μεταξύ, περιμένουν η Fed να συνεχίσει τις μειώσεις των επιτοκίων του επόμενους μήνες. Ειδικότερα, περιμένουν μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης μέχρι τα μέσα του έτους, σε δύο διαδοχικές μειώσεις κατά 25 μ.β.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε πάντως μέσω του λογαριασμού του στο twitter και νέες μειώσεις επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει ισότιμη μεταχείριση για τις ΗΠΑ.

"Η Federal Reserve μειώνει [τα επιτόκια της] αλλά θα πρέπει να χαλαρώσει περαιτέρω [την πολιτική της] και, το σημαντικότερο, να ευθυγραμμιστεί με άλλες χώρες/ ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Αυτό δεν είναι δίκαιο για τις ΗΠΑ. Είναι επιτέλους καιρός η Federal Reserve να περάσει στη θέση του οδηγού. Περισσότερη χαλάρωση και μειώσεις", αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος.

