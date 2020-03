Τι ετοιμάζουν σήμερα κεντρικές τράπεζες και υπουργοί Οικονομικών

Του Γ. Αγγέλη

Οι ανακοινώσεις από τη σημερινή συνάντηση (μέσω telecomferance) του G-7, των επικεφαλής των Κεντρικών Τραπεζών και των υπουργών Οικονομικών των επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, θα αναμένονται να γίνουν σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί. Σε κάθε περίπτωση πριν από το άνοιγμα των αγορών.

Η απόφαση για τη συνάντηση επισπεύσθηκε από τη χρηματιστηριακή κατάρρευση της περασμένης εβδομάδας, αλλά και από τα "καμπανάκια” που ακούσθηκαν στην αγορά συναλλάγματος.

Το πρώτο "ακούσθηκε” από την Ιαπωνία η οποία για να συγκρατήσει σε αποδεκτά και διαχειρίσμα επίπεδα την ισοτιμία γιεν-χρυσού υποχρεώθηκε –μετά από έγκριση της BIS– να παρέμβει στην αγορά χρυσού και να στηρίξει το γιεν, με αποτέλεσμα την απροσδόκητη για την τρέχουσα συγκυρία απότομη πτώση της τιμής του χρυσού.

Το "επεισόδιο” αυτό ήταν ισχυρό κίνητρο για την επίσπευση της σύσκεψης του G-7 σήμερα, περισσότερο και από την βαθιά διολίσθηση των χρηματιστηρίων της περασμένης εβδομάδας.

Παράλληλα βέβαια οι κεντρικοί τραπεζίτες υποχρεώθηκαν σε δηλώσεις για την ετοιμότητα των Κεντρικών Τραπεζών να παρέμβουν όπου και όπως χρειασθεί γενικεύοντας το "What ever it takes” του Μάριο Ντράγκι. Το έκτακτο της κατάστασης αποτυπώθηκε άλλωστε και στην αλλαγή γραμμής της κας Λαγκάρντ η οποία σε διάστημα λιγότερο από 48 ώρες υποχρεώθηκε να δηλώσει ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να παρέμβει αν χρειασθεί...

Πληροφορίες που δεν έχουν διασταυρωθεί αλλά "κυκλοφορούν” επίμονα σε Λονδίνο και Παρίσι τα τελευταία 24ωρα λένε ότι ο Μάριο Ντράγκι και οι "συμβουλές” του στην Κριστίν Λαγκάρντ, βρίσκονται πίσω από την ήδη αυξημένη ποσόστωση του Φεβρουαρίου των αγορών εταιρικών ομολόγων από την ΕΚΤ, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων του περασμένου Σεπτέμβρη. Μέτρα που αποδείχθηκαν "προφητικά” ως προς την αναγκαιότητά τους με τα όσα ακολούθησαν τόσο τον Οκτώβρη (αγορές) όσο και τον Ιανουάριο (κοροναϊός).

Σε κάθε περίπτωση όμως οι κεντρικοί τραπεζίτες και οι Υπουργοί Οικονομικών σήμερα βρίσκονται μπροστά στην πανθομολογούμενη πλέον πραγματικότητα, της εξάντλησης της αποτελεσματικότητας του πλαισίου νομισματικής πολιτικής που έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία δέκα χρόνια μετά την κρίση του 2008.

Παρ' όλα αυτά η "βεβαιότητα” των αγορών ότι θα συνεχίσουν οι παρεμβάσεις στο επίπεδο αυτό προκάλεσαν μία εκ νέου ενίσχυση των αγορών διεθνώς μετά την τεράστια πτώση της προηγούμενης εβδομάδας.