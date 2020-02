Τουρκική τηλεόραση: Χάρτης με οδηγίες για τη μετακίνηση των παράνομων μεταναστών

Χάρτη με τις διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουν οι παράνομοι μετανάστες για να μεταβούν στην Ελλάδα και από εκεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανάρτησε στον αραβόφωνο λογαριασμό του στο Twitter το τουρκικό κρατικό κανάλι TRT.

@TRTArabi map of the possible routes #migrants can use to reach #Europe pic.twitter.com/7t9YhuVQeO