Τουρκία (κυβερνητικές πηγές): Αποφασίσαμε να ανοίξουμε τα σύνορα για τους Σύρους πρόσφυγες προς την Ευρώπη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 28/02/2020 00.13

Τουρκικές κυβερνητικές πηγές, λίγο μετά το αιματηρό για τον τουρκικό στρατό αεροπορικό πλήγμα στην Ιντλίμπ, που αποδίδεται είτε στη Ρωσία είτε στο καθεστώς Άσαντ, ανέφεραν ότι η Τουρκία αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορά της στους Σύρους πρόσφυγες, ανοίγοντας ταυτόχρονα και τις "διόδους" ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

SOURCE: Turkey will open the Syria border for free passage and won’t stop Syrian refugees from going to Europe

Η είδηση αφορά άμεσα την Ελλάδα, καθώς αποτελεί την βασική δίοδο για τους πρόσφυγες από τη Συρία που επιθυμούν να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λίγο πριν τη σχετική τουρκική κυβερνητική διαρροή, ο κυβερνήτης της μεθοριακής με τη Συρία τουρκικής επαρχίας Χατάι είχε αναφέρει ότι τουλάχιστον 22 Τούρκοι στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους από αεροπορικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της συριακής επαρχίας Ιντλίμπ.

Η Τουρκία επιχειρεί εκεί με στρατιωτικές δυνάμεις υποστηρίζοντας Σύρους αντικαθεστωτικούς αντάρτες, στον τελευταίο θύλακα (πλην των κουρδικών περιοχών) που δεν ελέγχεται ακόμη στη Συρία από το καθεστώς Άσαντ.

Σε νέο tweet του, ο ρεπόρτερ του ιστότοπου Middle East Eye, Ragip Soylu, αναφέρει ότι σύμφωνα με τις τουρκικές κυβερνητικές πηγές, όλα τα χερσαία και θαλάσσια περάσματα προς την Ευρώπη θα είναι ανοιχτά για τους πρόσφυγες τουλάχιστον για τις επόμενες 72 ώρες.

Turkish source: Land and sea crossings to Europe would be free to pass for the NEXT 72 HOURS and Turkey will open the borders immediately