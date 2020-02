Οι δυνάμεις του Χαφτάρ βομβαρδίζουν το λιμάνι της Τρίπολης

Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης (LNA), του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, έχει βάλει στο στόχαστρό του το λιμάνι της πρωτεύουσας της χώρας τις τελευταίες ώρες.

Το αραβικό δίκτυο Al-Arabiya ανέφερε ότι από τους βομβαρδισμούς βυθίστηκε ένα τουρκικό πλοίο που μετέφερε πολεμοφόδια και όπλα από την Τουρκία προς τις δυνάμεις της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNA), με έδρα την Τρίπολη.

Plumes of black smoke billows from Tripoli Port following rocket attacks by warlord Haftar’s armed groups pic.twitter.com/Rgk9X1jSE8