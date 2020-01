Μπόρις Τζόνσον: Το Brexit είναι μια νέα αρχή - θα οδηγήσει σε εθνική ''ανανέωση''

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι το τέλος αλλά μια νέα αρχή, τόνισε στο διάγγελμά του προς τους Βρετανούς, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι το Brexit θα οδηγήσει τη χώρα σε "πραγματική εθνική ανανέωση”, προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τη δυνατότητα να γίνει μια "ευρωπαϊκή δύναμη, με πραγματικά παγκόσμιο αποτύπωμα.

"Θα ανακαλύψουμε και πάλι τις δυνάμεις μας στη διπλωματία, στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην εκπαίδευση των γυναικών ή στο ελεύθερο εμπόριο, δυνάμεις που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ και δεκαετίες. Τη δύναμη της ανεξάρτητης σκέψης και δράσης”, τόνισε ο Μπόρις Τζόνσον.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν παρέλειψε βέβαια να απευθύνει και μια έμμεση προειδοποίηση προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωση, με τους οποίους τις επόμενες ημέρες πρόκειται να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό της μελλοντικής σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με το μπλοκ, σημειώνοντας: "Η δύναμη δεν βρίσκεται στην απομόνωση”.

Σημειώνεται ότι την πρόσοψη της Ντάουνινγκ Στριτ κοσμεί ένα ρολόι, στα χρώματα της βρετανικής σημαίας, το οποίο μετρά αντίστροφα την τελευταία ώρα πριν την οριστική αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ομιλία του Μπόρις Τζόνσον στο παρακάτω βίντεο:

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/zZBsrf4BLe