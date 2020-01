Επέστρεψαν άρον άρον από την Ουχάν, 83 Βρετανοί πολίτες

Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Brize Norton, στην περιφέρεια της Οξφόρδης, προσγειώθηκε το αεροσκάφος που με έκτακτη πτήση μετέφερε 83 Βρετανούς πολίτες από την κινεζική πόλη Ουχάν, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του κοροναϊού. Το αεροσκάφος μεταφέρει άλλους 27 επιβάτες άλλων εθνικοτήτων (ευρωπαίοι πολίτες από την Ισπανία, τη Νορβηγία και την Ολλναδία), τους οποίους θα μεταφέρει άμεσα σε προκαθορισμένο αεροδρόμιο στην Ισπανία και από εκεί θα αναλάβουν την ευθύνη τους οι χώρες προέλευσής τους.

A chartered flight carrying British nationals from Wuhan has landed at RAF Brize Norton in Oxfordshire



