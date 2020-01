Πλοίο συνοδεία τουρκικής φρεγάτας έφερε άρματα στη Λιβύη: Βίντεο-ντοκουμέντο μέσα από το πλοίο

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο "Σαρλ ντε Γκολ" εντόπισε, στα ανοιχτά των λιβυκών ακτών, την τουρκική φρεγάτα Oruçreıs, η οποία συνόδευε ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης.

Το φορτηγό πλοίο Bana, με σημαία Λιβάνου, έπιασε την Τρίτη στο λιμάνι της Τρίπολης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Όπως ανέφεραν στο capital.gr, πηγές προσκείμενες στον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (LNA), στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, μέσα στο πλοίο βρέθηκαν επίσης αντιαρματικά όπλα, όπως και αυτόματα.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το παρακάτω βίντεο, είναι από το εσωτερικό του πλοίου, που δείχνει τα εν λόγο άρματα μάχης, παραταγμένα, που περιμένουν να ριχτούν στη μάχη.

Το Bana, σύμφωνα με τις πληροφορίες έπλεε σήμερα το απόγευμα στα ανοιχτά της Σικελίας.

Εκτός αυτών, όπως ανέφεραν οι πηγές στο capital.gr η Τουρκία έχει προμηθεύσει τις δυνάμεις του Σάρατζ με ειδικά όπλα και αέριο μουστάρδας, παρόμοια με αυτά που καταγγέλθηκε πως χρησιμοποίησε και στον πόλεμο στη Συρία, εναντίον των Κούρδων του SDF. Αναφορές για ύπαρξη αερίου μουστάρδας στο πλοίο Bana, δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Παράλληλα μοιράστηκαν 60.000 αντιασφυξιογόνες μάσκες στους στρατιώτες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μαχών, αλλά και στα επιτελεία των μεγάλων πόλεων, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στο ενδεχόμενο που δεχτούν επίθεση με χημικά.

Από την άλλη πλευρά, οι μάχες στο έδαφος της Λιβύης συνεχίζονται, με τις δυνάμεις του LNA, να συνεχίζουν την προέλασή τους.

Όπως δηλώνει ο LNA, οι ισλαμιστές μαχητές, οι τζιχαντιστές και οι Σύροι αντικυβερνητικοί, με την υποστήριξη των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων, έχουν εκκενώσει σχολεία στη Μισράτα και έχουν βρει εκεί καταφύγιο.

Ο υπουργός Παιδείας της Λιβύης, καταρρίπτοντας κάθε λογική, μιλώντας χτες σε εκπομπή στη λιβυκή τηλεόραση, κάλεσε την παύση των μαθημάτων σε σχολεία και πανεπιστήμια, ώστε οι μαθητές να ενταχθούν στην τζιχάντ εναντίον του Χαφτάρ. Από την πλευρά τους, οι δυνάμεις του Χαφτάρ, αποκαλούν αυτή τη δήλωση ως κεκαλυμμένη δήλωση εκκένωσης περισσότερων σχολείων για χάρη των μαχητών του Ερντογάν, που καταφθάνουν με πλοία και αεροπλάνα στη Λιβύη.

Με έγγραφα που παρουσίασε ο LNA, καταγγέλλει τον Σάρατζ ότι εξέδωσε διάταγμα με σκοπό την παροχή παροχή 1 δισεκατομμυρίου δηναρίων Λιβύης (680 εκατ. ευρώ) σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις για το 2020.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο στρατός του Χαφτάρ η κυβέρνηση της Τρίπολης έχει ξοδέψει πάνω από 10 δισ. δηνάρια Λιβύης (περίπου 6 δισ. ευρώ) σε όπλα, μισθοφόρους και πολιτικές δωροδοκίες.

"Όλα αυτά, ενώ οι άνθρωποι πεινάνε" καταλήγει η ανάρτηση.

#GNA Al-Sarraj issues a decree to allocate and spend 1 billion libyan dinars(725 million US dollars) on the military operations in #Tripoli for the year 2020

They have spent more than 10 billion LYD in arms ,mercenaries and political bribes.

While the people are starving #Libya pic.twitter.com/v2ou02mVTB