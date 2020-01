Πλειοψηφικό ποσοστό στην Three Cents απέκτησε η Virtus International Partners

Η εταιρεία Virtus International Partners, διαχειρίστρια του Virtus South European Fund, μετά την πρόσφατη συμμετοχή της στα πολυκαταστήματα Αttica, αλλά και στην ASTIR Vitogiannis Α.Ε. το 2017, προχωρά στην τρίτη επένδυσή της, αποκτώντας το 51% της εταιρείας ESM Effervescent Sodas Management Ltd., μητρική της Three Cents Limited (UK). Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των "Premium Mixers & Tonics", έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους διεθνώς.

Η Three Cents ιδρύθηκε το 2014 από ανθρώπους με πολύχρονη εμπειρία αλλά και βαθιά γνώση των αναγκών στην αγορά των premium προϊόντων, που να απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες bartenders, αλλά και τους απλούς καταναλωτές. Ο Βασίλης Καλαντζής, με σημαντική δραστηριότητα στην εισαγωγή και διανομή ποτών, μαζί με τους Δημήτρη Νταφόπουλο, Γιώργο Μπάγκο και Γιώργο Τσιρίκο, τρεις επαγγελματίες bartenders με πολλαπλές διακρίσεις σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ξεκίνησαν με την ιδέα να δημιουργήσουν ένα προϊόν που θα απευθύνεται στην διεθνή αγορά των premium αναψυκτικών και των cocktail mixers.

Η Three Cents ξεκίνησε σαν η μοναδική ελληνική εταιρεία στον κλάδο της και εξελίσσεται σε ηγέτη της συγκεκριμένης αγοράς στην Ελλάδα. Παράλληλα πραγματοποιεί εξαγωγές, ισχυροποιώντας τη θέση της στην παγκόσμια αγορά, με τον αριθμό των χωρών να φτάνει σήμερα τις 34. Τα προϊόντα της Three Cents έχουν αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, ενώ με βάση έρευνα του Drinks International έχουν καταταγεί στην 1η δεκάδα παγκοσμίως στα "Best Selling Βrands" και στα "Top Trending Brands" στην κατηγορία τους για το 2019.

Το Virtus South European Fund αποφάσισε να επενδύσει στην Three Cents γιατί πληροί όλες τις προϋποθέσεις ενός διεθνούς brand. Η διοικητική της ομάδα έχει όραμα, το προϊόν είναι πρωτοποριακό και με τον κατάλληλο σχεδιασμό και οργάνωση μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε έναν διεθνή brand-leader στην κατηγορία των premium mixers.

Ο κος Βασίλης Καλαντζής, μέτοχος της Three Cents, δήλωσε: "Είναι μεγάλη μας χαρά να καλωσορίζουμε την Virtus International Partners στην οικογένεια της Three Cents. Η συμμετοχή της αποτελεί για εμάς ψήφο εμπιστοσύνης στις συνεχείς προσπάθειές μας να αναδείξουμε διεθνώς ένα ελληνικό προϊόν αλλά και να μετατρέψουμε μια ιδέα που ξεκίνησε μεταξύ μιας παρέας σε ένα διεθνές success story".

Ο Managing Partner της Virtus International Partners κος Λάμπρος Παπακωνσταντίνου δήλωσε: "Μετά από προσεκτική ανάλυση και μελέτη της αγοράς, αποφασίσαμε να επενδύσουμε σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες, με σκοπό να βοηθήσουμε στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Ως επενδυτής στην Three Cents, θα συνεισφέρουμε στο να καταστεί η εταιρεία ένας από τους πρωταγωνιστές του κλάδου στην διεθνή αγορά και να αναδείξουμε τα προϊόντα της σε ένα διεθνές Premium Brand".