Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του EWG

Την παραίτηση του επικεφαλής του Eurogroup Working Group (EWG) γνωστοποίησε πριν από λίγο ο επικεφαλής του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

"Ο Χανς Φάιλμπριφ με ενημέρωσε σήμερα για την απόφαση του να αποχωρήσει από την θέση του προέδρου του EWG", αναφέρει ο Σεντένο και προσθέτει: "Ξεκινήσαμε την διαδικασία για την αντικατάσταση του προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια στην εντατική δουλειά που χρειάζεται για να πετύχουμε την φιλόδοξη ατζέντα μας για το πρώτο μισό του 2020".

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα, ο Χανς Φάιλμπριφ παραιτήθηκε καθώς αναλαμβάνει υφυπουργός της ολλανδικής κυβέρνησης, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική.

"Ο Χανς έπαιξε κεντρικό ρόλο στην προώθηση της μεταρρύθμισης της Ευρωζώνης, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις συζητήσεις στο Eurogroup τα τελευταία δύο χρόνια. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο στα μελλοντικά του σχέδια", αναφέρει ο Σεντένο.

Hans has played a pivotal role in driving forward the euro-area reform, laying the ground for discussions at the Eurogroup over the past two years. I wish him all the best in his future endeavours. pic.twitter.com/jvwEaRcC4O